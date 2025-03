Prezident FIFA Infantino bráni rozhodnutie prideliť MS 2034 pre Saudskú Arábiu aj svoj vzťah k Trumpovi - VIDEO

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino stojí za rozhodnutím prideliť Saudskej Arábii organizáciu majstrovstiev sveta mužov v roku 2034. V piatok tiež obhajoval svoj vzťah so súčasným americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Kongres FIFA v decembri 2024 pridelil právo hostiť MS 2034, čo sa stretlo s kritikou z množstva strán. Stalo sa tak napriek obavám z dodržiavania ľudský práv, riziká pre migrujúcich pracovníkov či kriminalizáciu vzťahov osôb rovnakého pohlavia v tejto krajine.

„Došlo k rozhodnutiu Kongresu, ktoré zjednotilo celý svet,“ uviedol Infantino v severoírskom Belfaste a pokračoval: „Myslím si, že to bol pre futbal veľmi pozitívny krok, keď za osem rokov prinesieme futbal do celého sveta. Kongres FIFA to schválil, bolo to urobené po hĺbkovej správe o tom všetkom.“

Infantino v piatok čelil aj otázkam o jeho vzťahu s americkým prezidentom Trumpom a jeho rodinou. Trumpova dcéra Ivanka totiž bola v decembri súčasťou žrebu svetového šampionátu klubov, o mesiac neskôr sa Infantino zúčastnil Trumpovej inaugurácie.

Na otázku, prečo má tak blízko k polarizujúcemu prezidentovi, Infantino povedal: „Myslím si, že pre úspech majstrovstiev sveta je absolútne kľúčové mať s prezidentom blízky vzťah. Tento rok organizujeme v Spojených štátoch amerických majstrovstvá sveta klubov, vôbec prvé MS klubov pre 32 tímov. Budúci rok organizujeme MS mužov v USA, Mexiku a Kanade. A nezabúdajme, že keď sa konal výber o tieto majstrovstvá sveta, prezident Trump už bol prezidentom Spojených štátov.“

Infantino tiež dostal otázku na vyhliadky Ruska o možnom návrate na svetovú futbalovú scénu, ak sa po jeho invázii na Ukrajinu podarí dosiahnuť mierovú dohodu.

„Tešíme sa, že všetky krajiny na svete môžu hrať futbal. Všetci dúfame, že mierové rozhovory budú úspešné, pretože si myslím, že je dôležité, aby sme to podporovali pre svet oveľa viac ako pre futbal, aby sme mali mier. Ak je tu malá úlohu, ktorú môže zohrať futbal, akonáhle bude mier, potom samozrejme budeme hrať svoju rolu,“ uzavrel Infantino pri príchode na výročné valné zhromaždenie Rady Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB), ktorá stanovuje pravidlá futbalu.