Predaj TikToku nečínskemu kupcovi skomplikovali americké clá

Čína by súhlasila s dohodou o predaji TikToku, keby Spojene štáty minulý týždeň neuvalili na Peking clá. Povedal to v nedeľu americký prezident Donald Trump.

Trump v piatok predĺžil lehotu pre TikTok na nájdenie nečínskeho kupca o 75 dní, inak bude firma v Spojených štátoch čeliť zákazu. „Dohodu o TikToku sme mali prakticky hotovú, nebola to ešte dohoda, ale boli sme dosť blízko, a potom Čína pre clá dohodu zmenila. Ak by som trochu znížil clá, schválili by túto dohodu do 15 minút, čo vám ukazuje silu ciel,“ uviedol v nedeľu Trump na palube prezidentského lietadla Air Force One.

TikTok, ktorý má viac ako 170 miliónov amerických používateľov, je ohrozený zákonom prijatým minulý rok, ktorý nariaďuje, aby ho čínsky vlastník ByteDance predal alebo bude v USA zakázaný. Trump trvá na tom, že jeho administratíva bola blízko k dohode, ktorá by zahŕňala viacerých investorov, ale poskytol len málo podrobností. Firma ByteDance síce potvrdila, že rokuje s americkou vládou o nájdení riešenia, ale upozornila, že treba ešte vyriešiť niekoľko „kľúčových otázok“.