Poznáte legendu o svätom Mikulášovi? Teológ vysvetlil, prečo deťom nosí do čižmy sladkosti - ROZHOVOR

To, že Mikuláš u nás každoročne nosí darčeky, vzniklo na základe legendy. Teológ a italianista Ľubomír Švorca v rozhovore Štúdia SITA prerozprával legendu o svätom Mikulášovi a vysvetlil aj zásadné rozdiely medzi Mikulášom a Santa Clausom.
Ako priblížil, Mikuláš bol biskupom, ktorý pôsobil na prelome tretieho a štvrtého storočia v meste Demre v Turecku. Vtedy sa toto mesto volalo Myra. Bolo to v dobe, keď sa žena nemohla vydať, keď nemala veno.
Teológ vysvetlil, že byť nevydatou ženou bolo na tú dobu niečo ako „sociálna smrť“. „Keď sa žena nevydala, nemal sa o ňu kto postarať, čiže zostala chudobná. Tieto ženy väčšinou boli odkázané na prostitúciu či na otroctvo. Dôstojný život tak bol pre nevydatú ženu nemožný,“ vysvetlil Švorca.
Legenda o chudobnom otcovi a troch dcérach
Legenda hovorí práve o chudobnej rodine v meste Myra – o otcovi a jeho troch dcérach. Otec bol veľmi chudobný. Kedysi bol síce váženým mužom, no prišiel o všetok majetok. Nemohol teda svojim dcéram zabezpečiť veno. „Keď sa žena vydávala, tak jej rodina dávala veno nastávajúcemu. Ten si ju teda bral aj s majetkom. Keby žena nemala veno, tak by ju žiaden muž pravdepodobne nechcel,“ doplnil teológ s tým, že otec si tak zúfal, čo bude s jeho tromi dcérami.
„Otec vedel, že svoje dcéry neochráni, bol tak v zúfalej situácii. V meste Myra však žil mladý biskup Mikuláš, o ktorom sa hovorilo, že má dobré srdce,“ uviedol teológ a pokračoval, že Mikuláš sa dopočul o nešťastí zúfalého otca. Nechcel však, aby ho niekto za jeho činy oslavoval či ospevoval, tak sa v noci potichu vybral k ich domu, keď ho nikto nevidel. Pod kabátom niesol mešec zlata a hodil ho cez okno do domu. Rodina si nájdené zlato nevedela vysvetliť, no vďaka nemu sa podľa legendy mohla vydať najstaršia dcéra.
Keď to Mikuláš urobil aj druhýkrát, čím zachránil druhú dcéru, otcovi už bolo jasné, že nejde o náhodu a chcel vedieť, kto je za týmito darmi.
„Keď teda prišlo zlato aj pre tretiu dcéru, otec sa skryl, čakal a sledoval. Zistil tak, že je to biskup Mikuláš. Jeho dobré skutky chcel rozhlásiť do celého mesta. Mikuláš mu však povedal, aby mlčal, pretože dobrý skutok má byť bez odmeny či slávy, iba z čistej lásky,“ priblížil teológ legendu o Mikulášovi. Dodal, že podľa legendy padali mešcedo čižiem, ktoré sa pod oknom sušili, z čoho vzniklo to, že Mikuláš nosí darčeky do topánok.
Namiesto Mikuláša na nás často vyskakuje Santa Claus
Na obrázkoch, v reklamách či na sladkostiach vidíme často vyobrazeného Santa Clausa namiesto Mikuláša. Švorca v rozhovore upozornil, že rozdiel medzi Mikulášom a Santa Clausom je podstatný. „Niekedy oslavujeme niečo, tešíme sa z niečoho, a pritom ani nevieme, čo to je,“ skonštatoval teológ a vysvetlil rozdiely medzi Mikulášom a Santa Clausom. Upozornil, že svätý Mikuláš bol na rozdiel od Santa Clausa reálne žijúcou historickou osobnosťou. Dnes už dokonca podľa teológa vieme aj to, ako Mikuláš naozaj vyzeral.
Ani kresťanské vyobrazenia Mikuláša nemusia byť hodnoverné
To, ako reálne Mikuláš približne vyzeral podľa slov Švorcu vyplýva z výskumu jeho lebky, ktorý sa uskutočnil v roku 2004. „ Bol to muž stredného veku s typickými stredomorskými črtami,“ priblížil Švorca s tým, že vzhľadom na územie, kde Mikuláš žil, bol aj tmavšej pleti. „Niekedy je až vtipné, že ani tie naše kresťanské vyobrazenia nie sú úplne hodnoverné a presné. Avšak keď hovoríme, že tu máme naše tradície a nechceme tu iné, a myslíme si, že Mikuláš bol svetlej pleti, tak to nie je pravda,“ upozornil italianista.
Santa Claus na rozdiel od Mikuláša nie je historickou osobnosťou. Je to postava, ktorá pochádza prapôvodne z Holandska. Santa Claus vznikol ako kombinácia Mikulášskych tradícií a severských folklórnych postáv, najmä holandského Sinterklaasa. „V 19. storočí bola táto postava skomercionalizovaná v USA a stala sa predmetom mnohých reklám,“ doplnil Švorca a poukázal aj na to, že kým v USA Santa Claus nosí darčeky na Vianoce, tak Mikuláš chodí 6. decembra.
Ak ide o vyobrazenia, v ktorých sa často zamieňa Mikuláš so Santa Clausom, tak pozornosť treba venovať aj tomu, čo je zrejmé už od pohľadu. Mikuláš má biskupskú čiapku, takzvanú mitru, berlu a biskupský ornát, kým Santa Clausa poznáme s červenou čiapkou, bielou bradou, veľkým bruchom či červenými lícami.
