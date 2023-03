Poznáme laureátov Krištáľového krídla za rok 2022! Ocenenie pre Janoska Ensemble, Zdena Cháru i Judit Pecháček (Bárdos)

Sošky Krištáľové krídlo za rok 2022 sú rozdané. Spoločnosť laureátov prestížneho ocenenia sa rozrástla o 11 mien úspešných Slovákov, ktorí dosiahli vo svojom odbore výnimočné výsledky. Ďalší dvaja laureáti vstúpili do spoločnosti držiteľov Mimoriadnej ceny.

V poradí 26. ročník Krištáľového krídla vyvrcholil v sobotu 4. marca 2023 galavečerom v budove SND v Bratislave. Na počesť nominovaných umelcov, filantropov, manažérov i športovcov sa tu zišlo takmer 600 hostí, medzi nimi veľa známych osobností – laureátov Krištáľového krídla.

Počas nominačnej kampane za rok 2022 organizátori zaregistrovali, od odborníkov i širokej verejnosti, viac ako 200 mien navrhnutých na ocenenie. Poroty všetkých 10 kategórií z nich nominovali spolu 28 osobností a na galavečere sme sa dozvedeli, kto sa stal laureátom 26. ročníka Krištáľového krídla.

Laureáti Krištáľového krídla za rok 2022

Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia tento rok získala Eva Turáková. Základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Prešove, ktorú zriadila, oslávila už 15 rokov a dnes ju navštevuje 160 detí. V roku 2022 spolu s tímom CVI priniesla pre rodiny na Slovensku jedinečnú aplikáciu na rozpoznanie včasných znakov autizmu ASDetect. Všetky aktivity Evy Turákovej smerujú k tomu, aby ukázala, ako plnohodnotne žiť, nielen prežívať, s diagnózou autizmus.

Ocenenie v kategórii Populárna hudba si prevzal Adam Ďurica, v súčasnosti jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších slovenských spevákov. Skladby z jeho posledného, v poradí už šiesteho štúdiového albumu Naše hriechy patria medzi najhranejšie v slovenských rádiách. V roku 2022 zbilancoval svoju doterajšiu úspešnú kariéru v kompilácii Hity.

Ing. Zdeněk Březovják a Ján Koščo, si odniesli cenu v kategórii Hospodárstvo. Sú spoluzakladatelia prešovskej spoločnosti Canor, ktorá vyrába špičkové audioprodukty. Jej zosilňovače, CD prehrávače predáva sieť partnerov po celej Európe, ale aj v Ázii, Austrálii a USA. Špecialitou spoločnosti sú elektrónkové zariadenia, ktoré kontrolujú vlastným systémom Aladdin.

V kategórii Hudba získali ocenenie virtuózni umelci Janoska Ensemble – bratia Janoškovci a ich švagor Július vydali v roku 2022 svoj tretí album The Big B´s, ktorý s nadšením prijali hudobní fanúšikovia i kritici, o čom svedčí aj jeho vysoké umiestnenie vo svetových rebríčkoch klasickej hudby. Predstavili ho na vypredaných koncertoch v Európe, Ázii, ale aj v Spojených arabských emirátoch a USA.

V kategórii Medicína a veda získal Krištáľové krídlo MUDr. Richard Imrich, ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí“). Jeho pričinením ho od roku 2022 majú k dispozícii aj slovenskí pacienti, ktorým sa tak výrazne zlepšuje kvalita života.

V kategórii Inovácie a startupy patrí ocenenie Ing. Rastislavovi Hlaváčovi, zakladateľovi spoločnosti Minit a spoluzakladateľovi GRADIENT ECM. Technologický podnikateľ, vizionár, stratég a investor v oblasti B2B softvéru, vybudoval úspešný startup Minit v oblasti process mining. Ten sa stal globálnym lídrom a v roku 2022 ho kúpila spoločnosť Microsoft.

Judit Pecháček (Bárdos), jedna z najtalentovanejších divadelných a filmových herečiek získala ocenenie v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie. Už za svoj herecký debut v celovečernom filme Dom zozbierala viacero prestížnych cien. V roku 2022 zažiarila vo filme Piargy, kde stvárnila jednu z hlavných postáv vo vášnivom príbehu lásku a zrady.

V kategórii Výtvarné umenie si ocenenie prevzal Milan Lukáč – sochár, maliar a vysokoškolský pedagóg, pre ktorého bol rok 2022 mimoriadne významný najmä vďaka kolekcii sochárskych a grafických diel, ktoré vznikli ako živá reflexia aktuálnej spoločenskej situácie. Zároveň vyšla aj pozoruhodná bibliofília Milana Lukáča a Ľubomíra Feldeka – v nej výtvarník svojím charakteristickým rukopisom prepísal Feldekove básne.

V kategórii Publicistika a literatúra ocenila porota Krištáľovým krídlom Milana Kolcuna, glosátora, spisovateľa, prekladateľa i legendárneho turistického sprievodcu mesta Košice. Svojich spoluobčanov i turistov sprevádza už neuveriteľných 30 rokov a v niekoľkých svetových jazykoch. Hlboké znalosti z dejín mesta Košice prezentuje aj knižne – v edícii Potulky mestom Košice. Pozoruhodná je aj jeho talkshow Bez šepkára na Malej scéne Štátneho divadla Košice.

Laureátom kategórie Šport sa stal Zdeno Chára, ktorý v roku 2022 ukončil výnimočnú hokejovú kariéru. Legendárny obranca odohral za 24 rokov v zámorskej NHL 1 680 zápasov a získal Stanleyho pohár ako prvý slovenský kapitán v zámorí. Našu krajinu reprezentoval sedemkrát na MS a trikrát na ZOH. V reprezentácii odohral spolu 82 zápasov a strelil deväť gólov. Cenu pre Zdena Cháru prevzal Richard Lintner, člen odbornej poroty Krištáľového krídla.

Mimoriadne ceny pre hospodárstvo a umenie

Mimoriadnu cenu Krištáľové krídlo udelili v tomto ročníku dvom osobnostiam. Umelcovi – akademickému maliarovi Alexejovi Vojtáškovi a zástupcovi oblasti hospodárstva – Ing. Štefanovi Mácsadimu.

Alexej Vojtášek nedávno oslávil 70. narodeniny a Mimoriadna cena Krištáľové krídlo vzdáva poctu jeho celoživotnému dielu. Patrí k najvýznamnejším slovenským výtvarníkom a reprezentantom slovenskej kultúry v zahraničí. Už desaťročia preukazuje neobyčajný talent a originálnosť tvorby, jeho ilustrácie kníh, maľby, sochy, kresby i monumentálky možno považovať za výrazný prínos do kultúrneho dedičstva našej krajiny. V návrhu na ocenenie Alexeja Vojtáška sa uvádza: „Je to jedinečný solitér na našej súčasnej maliarskej scéne, ktorý neustále dokazuje svoje kvality nielen širokým záberom vo vizuálnych disciplínach, ale hlavne profesionalitou podania, posolstvom farby a svetla, ktoré doslova presahujú reálny rozmer obrazov. V jeho tvorbe sa brilantnosť a precíznosť kresebného prejavu stala významným obsahovým prvkom.“

Ing. Štefan Mácsadi je reprezentant slovenských manažérov v oblasti obchodu a predstaviteľ najsilnejšieho domáceho maloobchodného reťazca COOP Jednota Slovensko. Veľká porota pri jeho návrhu na Mimoriadnu cenu skonštatovala: „Pán Mácsadi je výrazná vodcovská osobnosť, silný stratég, skvelý obchodník a zástanca moderného vnímania obchodu. Stal sa hnacou silou modernizácie predajní, ktorej cieľom je predovšetkým zvyšovať komfort pre nakupujúcich – ide napríklad o zavádzanie samoobslužných pokladní, digitalizáciu cenoviek, automatizovaný systém merania teplôt na predajni a ich reguláciu, či zavádzanie fotovoltaiky. V trende modernizácie sa mu darilo aj napriek nepriaznivému obdobiu pre maloobchod, ktoré bolo poznačené pandémiou a silným konkurenčným prostredím.“

Veľa silných emócií, potlesku i prekvapení

Galavečer 26. ročníka priniesol okrem vyhlasovania laureátov aj výnimočné umelecké zážitky, ktoré hneď v úvode odštartovali tanečníci Old School Brothers. Skupina IMT Smile vystúpila v špeciálnej zostave – s vedcom Pavlom Čekanom a primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Ich medley piesní bolo zároveň poctou pre zosnulého člena kapely Petra Bartoníka. Aj s ním sa skupina IMT Smile stala už v roku 2018 laureátom Krištáľového krídla. Milým prekvapením večera bola skvelá Máša Machatsová , majsterka sveta a Európy v jazz-dance. Sprevádzala vystúpenie Nely Pociskovej s piesňou Hold My Hand od Lady Gaga i Adama Ďuricu a jeho Pohľad pre bohov. Emotívnou časťou večera bola spomienka na tých, s ktorými sme sa v roku 2022 navždy rozlúčili a patrili do veľkej rodiny Krištáľového krídla – na prvú laureátku, doktorku Evu Sirackú, architekta Ivana Matušíka, lekára Vladimíra Krčméryho i herečku Máriu Kráľovičovú. Práve im bola venovaná skladba Adiemus od Karla Jenkinsa v krásnej verzii Bratislavského chlapčenského zboru, s dirigentom Gabrielom Rovňákom a v doprovode sláčikového tria – Magdalény Izakovičovej, Oxany Gerchyovej a Zuzany Herákovej.

Hostí a televíznych divákov sprevádzali večerom štyri moderátorky: Janette Štefánková, Marianna Ďurianová, Karin Haydu a Simona Frantová.

Riaditeľka a predseda Veľkej poroty o 26. ročníku

Po skončení priameho prenosu výkonná riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala zhodnotila 26. ročník takto: „Som rada, že sa nám podarilo naplniť hlavnú ideu Krištáľového krídla – verejnosti sme predstavili skutočnú elitu národa, ďalšie osobnosti, ktoré si za svoje úspechy, častokrát presahujúce hranice našej krajiny, zaslúžia pozornosť i poďakovanie. A dúfam, že Slovákom sme tým opäť dopriali dôvod na hrdosť, pretože sa máme stále čím chváliť. Mojím veľkým osobným želaním zároveň je, aby sme dokázali osloviť stále viac mladých ľudí, pretože Krištáľové krídlo im ponúka veľa vzorov ako sa dá kráčať za úspechom.“

Katarína Srkala ocenila aj partnerov Krištáľového krídla, bez pomoci ktorých by sa podujatie ani tento rok nemohlo uskutočniť. Jeho najväčšími podporovateľmi sú COOP Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, RTVS a vydavateľstvo News and Media Holding. Ing. Ján Bilinský , predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla vysvetľuje, prečo COOP Jednota Slovensko podporuje tento projekt : „Krištáľové krídlo už dlhé roky zohráva pozitívnu rolu na slovenskej spoločenskej scéne. V posledných dvoch-troch rokoch plných negativizmu, neistoty a nervozity, je toto jeho poslanie ešte dôležitejšie. Pretože je úžasné aj v tejto ťažkej dobe posielať navonok signály, že aj Slovensko je úspešné, a že aj na Slovensku žijú osobnosti, ktoré aj so svojím okolím vytvárajú hodnoty pre lepší život u nás aj na celom svete.“

