Poslanci europarlamentu žiadajú vytvoriť vojenský Schengen, chcú posilniť Európu voči potenciálnej ruskej agresii

Zvýšenie vojenskej mobility v rámci EÚ má prispieť k schopnosti bloku vzdorovať prípadnej ruskej agresii.
Poslanci Európskeho parlamentu z výborov pre obranu a dopravu žiadajú jednoduchší presun vojsk a vojenského vybavenia v rámci EÚ odstránením vnútorných hraníc a modernizáciou infraštruktúry, uvádza sa v spoločnom vyhlásení oboch výborov zverejnenom v pondelok.

Návrh uznesenia o vojenskej mobilite, ktorý v pondelok prijali výbory pre dopravu a obranu, zdôrazňuje naliehavú potrebu uľahčiť rýchly cezhraničný presun vojsk, vybavenia a prostriedkov v rámci Európy, aby boli pripravené odolať potenciálnej ruskej agresii.

Obavy z Ruska

Je to nevyhnutný predpoklad spoločnej európskej bezpečnosti a obrany a kľúčový predpoklad pre bezpečnosť východného krídla, najmä pobaltských krajín a Poľska, dodávajú poslanci EP.

Poslanci z oboch výborov v uznesení uznávajú, že hoci sa dosiahol významný pokrok v posilňovaní vojenskej mobility, stále existujú značné administratívne a finančné bariéry, ako aj infraštruktúrne prekážky, čo znamená, že presun vojenského vybavenia v rámci EÚ môže niekedy trvať viac ako mesiac.

Volanie po vojenskom Schengene

Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú krajiny EÚ a Európsku komisiu, aby zvýšili investície do dopravnej infraštruktúry, najmä pozdĺž štyroch koridorov vojenskej mobility EÚ, aby uplatňovali viac digitálnych riešení a aby urýchlili povoľovanie cezhraničného pohybu.

Výbory pre dopravu a obranu žiadajú vytvorenie „vojenského schengenského priestoru“, posilneného o pracovnú skupinu pre vojenskú mobilitu a európskeho koordinátora s cieľom zefektívniť implementáciu rôznych iniciatív.

Žiadajú Komisiu, aby poskytla plán na dosiahnutie tohto cieľa, a zároveň navrhujú zriadenie digitálneho jednotného kontaktného miesta EÚ pre vydávanie povolení na cezhraničný pohyb vojenského materiálu.

