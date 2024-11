Poprad sa pýši trinásťmetrovým anjelom už šestnásty rok po sebe, na hlavný kruhový objazd ho priviezol vrtuľník (video+foto)

Hoci je do Vianoc ešte ďaleko, v Poprade začali s inštaláciou výzdoby pre veľké množstvo prvkov už v lete. Práce pokračujú aj v týchto dňoch. V pondelok doplnil výzdobu aj trinásťmetrový anjel, ktorý zdobí veľký kruhový objazd v centre už šestnásty rok po sebe.

Na miesto ho aj v tomto roku priviezol vrtuľník. Vianočnú výzdobu, ktorá patrí medzi najkrajšie na Slovensku, rozsvietia podľa primátora mesta Antona Danka vo štvrtok 5. decembra o 17:00.

Boli aj kritické hlasy

Vrtuľník priviezol anjela vážiaceho 850 kilogramov ráno o 9:00. Počas inštalácie bol kruhový objazd z bezpečnostných dôvodov uzavretý, príchod anjela si však ani v tomto roku nenechala ujsť viac ako stovka divákov.

„Boli aj kritické hlasy, prečo to organizujeme dnes a nie počas víkendu, ale my sa musíme prispôsobiť firme, ktorá prevádzkuje vrtuľník a naozaj dnes vyšlo aj bezveterné počasie. Roky sme tŕpli a niekedy čakali aj mesiac na to, kým anjel priletí,“ vysvetlil primátor pre médiá.

Vzhľad anjela

Anjel je odetý v červenom kabáte, má dlhé vlasy a hrá na harfe. Pod ním sa nachádzajú svetelné stromčeky. Jeho povrch pokrýva 42-tisíc svetelných LED bodov. Vedúci organizačného odboru René Šoltés na Mestskom úrade v Poprade doplnil, že celkovo bude vianočnú výzdobu v Poprade tvoriť viac ako 50 prvkov.

„Mimo námestia budú ozdobené aj mestské časti, všetky kruhové objazdy, rovnako aj nový kruhový objazd na sídlisku Západ,“ ozrejmil.

Anjel na hlavnom kruhovom objazde nie je jediný

Anjel na hlavnom kruhovom objazde ale nie je jediný, ďalší, sedemmetrový, sa už nachádza na kruhovom objazde pri nemocnici. Pomenovali ho menom Aura a má byť symbolom ochrany pacientov a zamestnancov nemocnice. Vianočná výzdoba v Poprade bude rozsvietená v Poprade v decembri po 21-krát.

„S inštaláciou sa začalo už v lete, čo je taký paradox. Viem, že niektorí ľudia to aj kritizujú, ale musia si uvedomiť, že výzdoba sa nedá urobiť za týždeň, potrebujeme plošinu, je potrebné urobiť nové opatrenia a tiež generálku výzdoby,“ vysvetlil primátor Danko. Aj v tomto roku podľa jeho slov pribudnú nové prvky výzdoby. Dodal, že ročné náklady na výzdobu predstavujú približne 20-tisíc eur.