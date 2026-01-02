Poľsko dalo k dispozícii svoje nemocničné kapacity pre zranených zo švajčiarskeho lyžiarskeho strediska

Poľsko zároveň ponúklo, že vyšle dvoch zdravotníckych pracovníkov priamo na miesto a zabezpečí leteckú prepravu štrnástich zranených do poľských zdravotníckych zariadení.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Crans Montana po novoročnom požiari
Záchranár zapaľuje sviečku pri mieste tragického požiaru v Crans Montane. Foto: AP Photo/ Antonio Calanni
Poľsko v piatok ponúklo špecializovanú lekársku starostlivosť pre osoby zranené pri požiari vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana, keďže tamojšie popáleninové jednotky sú preťažené a pacientov presúvajú do susedných krajín.

„Na žiadosť Švajčiarska sme pripravení poskytnúť špecializovanú starostlivosť 14 zraneným v poľských nemocniciach,“ napísal poľský premiérDonald Tusk na platforme X. Dodal, že Švajčiarsko a kantón Valais, v ktorom sa luxusné alpské stredisko nachádza, sa môžu spoľahnúť na poľskú solidaritu.

Poľsko zároveň ponúklo, že vyšle dvoch zdravotníckych pracovníkov priamo na miesto a zabezpečí leteckú prepravu štrnástich zranených do poľských zdravotníckych zariadení.

Pri novoročnom požiari v obľúbenom bare Le Constellation v Crans Montane zahynulo podľa doteraz zverejnených informácií približne 40 ľudí a asi 115 utrpelo zranenia. Vo štvrtok boli pacienti prevezení zo Švajčiarska do nemocníc v Nemecku, Taliansku a Francúzsku, keďže miestne pohotovostné zdravotnícke zariadenia naplnili svoje kapacity.

