Poľsko dalo k dispozícii svoje nemocničné kapacity pre zranených zo švajčiarskeho lyžiarskeho strediska

Poľsko v piatok ponúklo špecializovanú lekársku starostlivosť pre osoby zranené pri požiari vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana, keďže tamojšie popáleninové jednotky sú preťažené a pacientov presúvajú do susedných krajín.
„Na žiadosť Švajčiarska sme pripravení poskytnúť špecializovanú starostlivosť 14 zraneným v poľských nemocniciach,“ napísal poľský premiérDonald Tusk na platforme X. Dodal, že Švajčiarsko a kantón Valais, v ktorom sa luxusné alpské stredisko nachádza, sa môžu spoľahnúť na poľskú solidaritu.
Poľsko zároveň ponúklo, že vyšle dvoch zdravotníckych pracovníkov priamo na miesto a zabezpečí leteckú prepravu štrnástich zranených do poľských zdravotníckych zariadení.
Tragédia v Crans Montane neobišla ani športový svet. Medzi ťažko popálenými je aj mladý futbalista
Pri novoročnom požiari v obľúbenom bare Le Constellation v Crans Montane zahynulo podľa doteraz zverejnených informácií približne 40 ľudí a asi 115 utrpelo zranenia. Vo štvrtok boli pacienti prevezení zo Švajčiarska do nemocníc v Nemecku, Taliansku a Francúzsku, keďže miestne pohotovostné zdravotnícke zariadenia naplnili svoje kapacity.