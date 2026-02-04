Polnišová, Hřebíčková a Maštalír zhasli bratislavské kino a uviedli novú komédiu Keď sa zhasne

„Tma vytvára intímne prostredie, kde ľudia odhadzujú zábrany,“ vysvetľuje Andy Fehu. V prípade manželov, šéfkuchárky Niny a gynekológa Richarda, však nezhasne len svetlo, ale aj posledné zvyšky dôvery. Na stole je starý papierový obrúsok s podmienkami rozvodu, nevera ako pomsta a degustačné menu inšpirované siedmimi hriechmi. Dlho očakávané otvorenie Nininej reštaurácie sa tak mení na pikantný večer plný zmätkov, absurdných situácií a humoru.
Keď sa zhasne je film o priateľstve, vzťahoch a aj o tajomstvách, ktoré v sebe často nosíme príliš dlho. „Nenápadne ukazuje, že nie je dobré nechávať si niektoré veci len pre seba,“ dodáva režisér Andy Fehu. Spolu s ním sa na utorkovej slávnostnej premiére zúčastnili herečky Petra Polnišová, Petra Hřebíčková a herec Tomáš Maštalír, ako aj scenáristka a autorka divadelnej predlohy Michaela Doleželová, producentka Miša Jelenek, producenti Vojtěch Frič, Martin Palán, a medzi hosťami nechýbali ani speváčka Martina Schindlerová, dirigent Vlado Valovič, speváčka Patrícia Vittek, moderátorka Babsy Jagušák, herečka Barbora Chlebcová či topmodelka Barbora Brušková.
„Myslím si, že najvtipnejší sme boli práve v momentoch, keď sme nestáli pred kamerou. Rovnako s Martinom Pechlátom, ako aj s Petrou Polnišovou sme neustále dolaďovali rôzne situácie a humor bol na pľaci prítomný prakticky neustále. Dúfam, že sa niečo z toho prenesie aj do filmu. My sme sa bavili výborne. Celé nakrúcanie bola jedna veľká zábava,“ hovorí Petra Hřebíčková. Na spoluprácu pri filme rada spomína aj Petra Polnišová: „Väčšinu času sme boli piati, vznikla taká ‘táborová’ atmosféra. A konkrétne – niekoľkokrát som narazila do skla a spadla. Robila som to asi desaťkrát a zakaždým naplno. Potom som už ani nevedela, čo hrám, len som padala. Dúfam, že to nebude veľmi vidieť. A viem, že Martin Pechlát spomínal na to, ako som narazila autom do kontajnera – to bola jeho obľúbená historka,“ smeje sa.
Na hviezdne obsadenú komédiu Keď sa zhasne s Petrou Polnišovou, Petrou Hřebíčkovou, Tomášom Maštalírom, Martinom Pechlátom, Vojtom Kotkom, Simonou Lewandowskou a Luciou Vondráčkovou sa môžete tešiť v kinách v distribúcii Bontonfilm už od 12. februára 2026.
Film vznikol s podporou Státního fondu audiovize z programu filmových pobídek a slovenského Audiovizuálneho fondu. Projekt financuje Európska únia – Next Generation EU v rámci NPO v programe Kreativních voucherů MKČR. Záštitu nad projektom prevzal primátor štatutárneho mesta Olomouc Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.
Keď zhasne sa
(Když se zhasne)
Číslo filmu: BON26005
Krajina pôvodu: Česko, Slovensko
Dĺžka: 96 min.
Žáner: komédia
Premiéra: 12. februára 2026
Réžia: Andy Fehu
Scenár: Michaela Doleželová, Michal Baláž
Hrajú: Petra Hřebíčková, Tomáš Maštalír, Vojtěch Kotek, Petra Polnišová, Martin Pechlát, Simona Lewandowska, Lucie Vondráčková a ďalší
Jedno manželstvo, ktoré drží pohromade už len predmanželská zmluva na servítke, štyria priatelia, sedem hriechov na menu a nespočetné množstvo vtipných situácií, ktoré to so sebou prináša. Keď sa sem navyše primieša vrchovatá dávka pomsty, štipka sprisahania a všetko zahustí nervozita zo slávnostného otvorenia novej reštaurácie, majú to hlavní aktéri poriadne zavarené. Hviezdne obsadená komédia Keď sa zhasne s Petrou Hřebíčkovou, Vojtom Kotkom, Tomášom Maštalírom, Martinom Pechlátom a Petrou Polnišovou je plná chutí a ukazuje, že niektoré pravdy sa jednoducho nedajú držať pod pokrievkou.
Informačný servis