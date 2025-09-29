Na súde pokračuje pojednávanie s prokurátorkou Pavlaninovou, správa pracovnej skupiny opísala jej vzťah k sekte

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR v pondelok pokračuje disciplinárne pojednávanie s prokurátorkou Luciou Pavlaninovou spájanou so spoločenstvami AllatRa a Tvorivá spoločnosť. Medzi listinnými dôkazmi, ktoré boli na súde prečítané, patrila aj správa pracovnej skupiny zriadenej na Krajskej prokuratúre v Žiline na preverenie celej veci.
Podľa dokumentu prokurátorka svojim kolegom poslala niekoľko e-mailov, ktoré sa týkali aktivít spomenutých skupín. Propagačné materiáli podľa dokumentu nechala aj na takzvanom dochádzkovom stolíku na pracovisku. Správa tiež hovorí o nálepke na dverách jej kancelárie, nálepkách na aute aj o tom, že na teambuildingu mala oblečenie s logom Tvorivej spoločnosti.
Odmieta agitáciu
Podľa správy tiež viedla prokurátorka s kolegami rozhovory na témy činnosti spomenutých subjektov, keď však prejavili nevôľu, od rozhovorov upustila. Naopak, údajný predaj liekov na dlhovekosť zo stany prokurátorky správa nepotvrdila.
Kauza Bonaparte sa vracia pred súd, pokračovať má výsluchom znalcov
„Nestotožňujem sa s tvrdeniami pracovnej skupiny, najmä s tvrdeniami o agitácii,“ povedala v pondelok na súde Pavlaninová. Zároveň tvrdí, že propagačné materiály na pracovisku nešírila. „Je chybou protokolácie, že sa tam niečo také dostalo,“ uviedla. Podľa jej obhajcu Vladimíra Kašubu sa skutočnosti spomenuté v správe datujú 23 a viac mesiacov pred podaním návrhu na disciplinárne stíhanie.
„Takmer dva roky pred podaním disciplinárneho návrhu moja klientka nevyvíjala žiadnu podobnú aktivitu,“ vyhlásil. Doplnil, že aj keď sa Pavlaninovú jeden jej kolega neskôr snažil vyprovokovať do diskusie o spomenutých skupinách, ona mu odkázala, „aby neotravoval so sprostosťami“ Takisto advokát skonštatoval, že činnosť discipinárne obvinenej sa nedá hodnotiť ako agitácia, ale poskytovanie informácií, napríklad o ochrane pred ochorením COVID-19.
Návrh na disciplinárne konanie podal žilinský krajský prokurátor
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh ešte v októbri 2024 podal na prokurátorku Pavlaninovú disciplinárny návrh z dôvodu, že neoznámila skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na posudzovanie jej nezaujatosti. Dôvodom podania disciplinárneho návrhu na prokurátorku bola skutočnosť, že sa zúčastnila na úkonoch trestného konania v trestnej veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, pričom v danej veci figurujú spoločenstvá AllatRa a Tvorivá spoločnosť.
Cintula nechcel útočiť na vládu, ale len na Fica. Na súde zazneli aj jeho súkromné rozhovory s manželkou
Z medializovaných informácií pritom vyplynuli jej možné sympatie k predmetným spoločenstvám. Pavlaninová sa v tejto súvislosti už vzdala funkcie vedúcej prokurátorky oddelenia boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina. V rámci disciplinárneho návrhu žilinský krajský prokurátor navrhuje prokurátorke znížiť plat o 15 percent na dobu troch mesiacov. Ona sama trvá na svojej nevine.
Pavlaninová zasahovala do prípadu českej novinárky
Prokurátorka Pavlaninová sa zúčastnila na úkonoch v konaní týkajúcom sa českej reportérky Kristíny Cirokovej z portálu Seznam Správy. Tá bola v súvislosti s reportážami a podcastmi o sektách, vrátane AllatRa a Tvorivá spoločnosť, vyšetrovaná pre podozrenie zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Ciroková upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov.
Rada prokurátorov odsudzuje osobné útoky a podporuje kolegyňu, ktorá bola proti prepusteniu Černáka
V súvislosti s týmto prípadom skončil vo funkcii na vlastnú žiadosť koncom minulého roka aj námestník krajského prokurátora v Žiline Martin Kováč. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ho k 1. novembru 2024 uvoľnil z funkcie aj na odporučenie Rady prokurátorov SR. Kováč v trestnej veci spojenej so sektou AllatRa/Tvorivá spoločnosť predvolal na výsluch novinárku Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) Karolínu Kiripolskú. Zároveň mu vyčítali, že nekonal vo veci prokurátorky Pavlaninovej.
Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR po preskúmaní spisového materiálu v októbri minulého roku zastavil trestné stíhanie vo veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, v ktorej bola podozrivá česká novinárka Ciroková.