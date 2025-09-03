Pokazí si to Rusko u Trumpa svojimi postojmi? Expert kvituje hru európskych lídrov

V súvislosti s augustovou návštevou európskych politických lídrov v Bielom dome, ktorá nasledovala po stretnutí Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom na Aljaške, existujú dve interpretácie.
Trump, Rusko, Ukrajina
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (zľava), britský premiér Keir Starmer, fínsky prezident Alexander Stubb, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, nemecký kancelár Friedrich Merz a generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto: SITA/AP
Kým niektorí optimisticky hovoria, že „Európa tam prišla, v takmer najsilnejšej možnej zostave, prezentovať svoju podporu Ukrajine a prezidentovi Zelenskému“, druhá skupina ľudí to vníma ako „poníženie pre Európanov, že tam takto museli napochodovať“.

Ako v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk uviedol analytik washingtonského think tanku American Enterprise Institute Dalibor Roháč, uvedené dve interpretácie sa navzájom nevylučujú.

„Európania sa snažia Trumpa nejakým spôsobom manažovať, vplývať naňho a zabrániť tomu najhoršiemu, aby sa dospelo k nejakej dohode medzi Ruskom a USA, ktorú vnútia všetkým ostatným,“ uviedol.

Roháč sa však obáva, že predstava o ovplyvniteľnosti Trumpa a o tom, že učiní rozhodnutia v súlade s tým, čo by chceli európski lídri, sa nakoniec nenaplní.

Napriek tomu kroky európskych politikov smerom k mieru vníma pozitívne.

„Som rád, že sa to skúša a som rád, že európski lídri hrajú túto hru. Že sa snažia vyzerať čo najkonštruktívnejšie a čo najviac ako keby podporovať Trumpovú snahu o rokovanie s Ruskom, v nádeji, že to bude práve Rusko, ktoré si to samo pokazí u Trumpa. Napríklad tým, že sa Putin odmietne stretnúť so Zelenským, alebo bude opakovať tie svoje maximalistické požiadavky,“ doplnil Roháč.

