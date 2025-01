Pohánková zvládla aj bulharskú favoritku a je v osemfinále. Mladej Slovenke sa páči hra Swiatekovej

Takmer dve a štvrť hodiny trvajúca dráma s víťazným koncom. Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do osemfinále dievčenskej dvojhry na Australian Open v Melbourne, Favorizovanú Bulharku Jelizaru Janevovú vyradila v trojsetovej bitke 6:7 (4), 7:5, 6:4.

V rozhodujúcom sete 16-ročná Slovenka viedla 5:2, potom prišla o jeden brejk, ale pri ďalšom podaní za stavu 5:4 už nezaváhala a premenila prvý mečbal. Pohánková v zápase nastrieľala 47 víťazných úderov a súperke uštedrila aj 11 es. Jej úspešnosť prvého podania sa vyšplhala na 71%.

Janevová bola na Australian Open nasadená osmička a v juniorskom rebríčku jej patrí 12. priečka, kým Pohánková je na 49. mieste. Najbližšou súperkou talentovanej Slovenky z Levíc bude Češka Jana Kovačková, ktorá vyhrala nad Japonkou Reinou Gotovou 1:6, 6:0, 6:4.

„V Austrálii som po prvý raz, už mám štarty na všetkých grandslamoch a všade som postúpila minimálne do 2. kola. Penicková bola ťažká súperka, prekonávala som aj počiatočnú nervozitu, ale som rada, že som zabojovala. Ešte nikdy som neotočila z mečbalu, alebo keď ma delili dve lopty od prehry,“ uviedla Mia Pohánková ešte po predchádzajúcom trojsetovom víťazstve proti Američanke českého pôvodu Annike Penickovej pre denník Šport.

Dcéra bývalého basketbalistu Levíc Ľuboša Pohánku a zverenka trénera Róberta Gašparetza v NTC tiež prezradila, kto je jej tenisový vzor zo súčasnej ženskej elity.

„Páči sa mi štýl a útočná hra Poľky Igy Swiatekovej. Síce nehrám úplne tak isto, ale ona valcuje súperky. Aj v Melbourne im dáva kanáriky,“ odpovedala Pohánková a k veľkému turnaju, ktorý chce jedného dňa vyhrať, dodala:

„Je to US Open, lebo sa hrá na tvrdom povrchu, ktorý mám najradšej. Aj v Melbourne sa hrá na tvrdom a nenahnevám sa, ak získam titul tu. Grandslamový je grandslamový, asi by to bolo jedno, ktorý by bol prvý. Ešte je to však veľmi ďaleko a konkurencia je ťažká. Vlani to vyhrala Renáta Jamrichová, bolo by krásne, keby som kráčala v slovenských šľapajach.“