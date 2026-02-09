Po ruských útokoch v Odese a Charkovskej oblasti ostali najmenej traja mŕtvi. Drony opäť zasiahli aj plynovod

Nočné ruské útoky na Odesu a Charkov si v pondelok vyžiadali najmenej troch mŕtvych, uviedli ukrajinské úrady.
V prístavnom meste Odesa zasiahli ruské drony iránskej výroby obytné budovy a plynovod a spôsobili rozsiahle požiare, informoval šéf vojenskej správy mesta Serhij Lysak. „V dôsledku nočného útoku zomrel tridsaťpäťročný muž. Zranené boli aj dve osoby vrátane 19‑ročného dievčaťa,“ uviedol.
Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi
Regionálny gubernátor Oleh Kiper potvrdil, že masívny útok na mesto spôsobil množstvo požiarov, ale údaje o obetiach nemal k dispozícii.
V Charkovskej oblasti, našli záchranári po útoku dronom telá ženy a 10‑ročného chlapca. „Ďalšie tri osoby boli zranené,“ napísali záchranné zložky na sieti Telegram.
Rusko pokračuje v bombardovaní ukrajinských miest aj napriek rokovaniam o skončení vojny, ktoré medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkúvajú Spojené štáty.