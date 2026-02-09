Po ruských útokoch v Odese a Charkovskej oblasti ostali najmenej traja mŕtvi. Drony opäť zasiahli aj plynovod

Rusko pokračuje v bombardovaní ukrajinských miest aj napriek rokovaniam o skončení vojny, ktoré medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkúvajú Spojené štáty.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Russia Ukraine War Blackout
Blackout v nedeľu 8. februára 2026 v Kyjeve. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky
Nočné ruské útoky na Odesu a Charkov si v pondelok vyžiadali najmenej troch mŕtvych, uviedli ukrajinské úrady.

V prístavnom meste Odesa zasiahli ruské drony iránskej výroby obytné budovy a plynovod a spôsobili rozsiahle požiare, informoval šéf vojenskej správy mesta Serhij Lysak. „V dôsledku nočného útoku zomrel tridsaťpäťročný muž. Zranené boli aj dve osoby vrátane 19‑ročného dievčaťa,“ uviedol.

Regionálny gubernátor Oleh Kiper potvrdil, že masívny útok na mesto spôsobil množstvo požiarov, ale údaje o obetiach nemal k dispozícii.

V Charkovskej oblasti, našli záchranári po útoku dronom telá ženy a 10‑ročného chlapca. „Ďalšie tri osoby boli zranené,“ napísali záchranné zložky na sieti Telegram.

