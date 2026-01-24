Po ruských útokoch približne 600 obytných budov v Kyjeve zostalo bez dodávok tepla, vody a elektriny

Uviedol to na sociálnych sieťach starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko.
Po ruských útokoch približne 600 obytných budov v Kyjeve zostalo bez dodávok tepla, vody a elektriny. Uviedol to na sociálnych sieťach starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

V postihnutej časti mesta je 145 vykurovacích centier, pričom teraz zriaďujú aj ďalšie. Mesto zriaďuje podporné centrá, kde môžu ľudia zostať počas dňa aj cez noc. Niektoré sú umiestnené v školách a sú vybavené mobilnými kotlami, zariadením na prenocovanie a jedlom. Ukrajinská pohotovostná služba plánuje postaviť aj ďalšie núdzové stany, kde sa ľudia môžu zohriať.

„Mestské služby robia všetko pre to, aby zvládli krízovú situáciu spôsobenú nepriateľskými útokmi, ktoré sa snažia pripraviť metropolu o svetlo, teplo a vodu,“ konštatoval Kličko.

