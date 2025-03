Piešťanské Čajky tretíkrát v histórii ovládli Slovenský pohár basketbalistiek - FOTO

Po ročnej pauze sú víťazkami Slovenského pohára basketbalistiek opäť Piešťanské Čajky. Celkovo sa radujú z tretej tejto trofeje.

Zverenky trénera Petra Jankoviča sa stali víťazkami víkendového záverečného turnaja v Košiciach. Basketbalistky Piešťan vo finálovom stretnutí zdolali hráčky Ružomberka 68:56.

„Bol to ťažký zápas, tak ako každý jeden s Ružomberkom. Z našej strany dobrý začiatok, v druhej štvrtine sme sa ale trochu zasekli. Myslím si, že druhý polčas sme zvládli veľmi dobre na oboch stranách, hlavne v obrane. Udržali sme ich na 56 bodov, čo je fajn. Mám z toho veľkú radosť, je to ďalší vrchol sezóny, ktorý sme chceli splniť. Podarilo sa nám to. Po Česko-slovenskom pohári sme získali aj Slovenský pohár, z toho mám veľkú radosť,“ vyhlásil kouč Jankovič podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Tréner zdolaného tímu Juraj Suja pogratulovať súperkám. „Slovenský pohár si zaslúžili za výkon v tretej štvrtine. V nej boli výrazne lepší a tá im stačila na víťazstvo. Celkovo som sklamaný, že sme dokázali byť koncentrovaní v obrane prvých 20 minút a potom sme v tretej štvrtine dostali 26 bodov, ako za celý prvý polčas. Nemali sme na fauloch disciplínu, hlúpo a nedôrazne sme hrali v obrane. Zápas sa tam v podstate rozhodol,“ povedal.

Obhajkyne vlaňajšieho prvenstva z Banskej Bystrice skončili až tretie, po prehre v semifinále zdolali vo svojom druhom zápase na turnaji domáci tím Young Angels Košice 90:73.

„Po semifinálovom zápase sme boli sklamané z nášho výkonu a v nedeľu sme sa preto chceli prezentovať v lepšom svetle. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Po vytvorení dvojciferného náskoku sme si ho už takmer po celý súboj udržiavali. Našim cieľom bolo určite získať medailu. Tešíme sa aj z bronzu a môžeme byť spokojné,“ zhodnotila kapitánka Slávia ŠKP Banská Bystrica Lucia Striešová.