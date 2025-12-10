Pellegrini sa rozlúčil s dvoma generálmi a vyzdvihol ich službu aj charakter počas dlhých rokov v Ozbrojených silách SR – VIDEO

Prezident Peter Pellegrini sa rozlúčil s generálmajorom Martinom Michalkom a brigádnym generálom Martinom Remešom. Obaja tento rok končia svoju aktívnu službu v Ozbrojených silách (OS) SR.
Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. Pellegrini zdôraznil význam ich dlhoročnej práce a osobného príspevku k obranyschopnosti krajiny.
Slovenské ozbrojené sily podľa jeho slov môžu byť hrdé na to, že pôsobili v ich radoch viac ako polovicu svojho života. „Ste symbolom toho najlepšieho vojenského charakteru – autority, odvahy, cti a lojality,“ uviedol prezident.
Ocenil ich úlohu doma aj v zahraničí
Pellegrini súčasne ocenil, že generáli počas svojho pôsobenia plnili úlohy, ktoré presahovali bežné veliteľské povinnosti a prispievali k medzinárodnej reputácii SR.
„Svedomito ste prispievali k obranyschopnosti našej vlasti i k ochrane základných demokratických hodnôt. Reprezentovali ste SR v zahraničí, v štruktúrach našich spojencov v Severoatlantickej aliancii, aj na pôde medzinárodných misií,“ pripomenul prezident vo svojom príhovore.
Rozlúčka v čase zhoršujúcej sa bezpečnosti
Prezident sa s generálmi rozlúčil aj v kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie. Ako podotkol, systém, ktorý je postavený na rešpekte k medzinárodným inštitúciám a právu sa otriasa, čo podľa neho kladie nároky na pripravenosť a kvalitu OS SR.
„Som presvedčený, že vaše celoživotné dielo i vaše skúsenosti prispejú k tomu, že Slovensko v týchto skúškach obstojí,“ doplnil prezident, podľa ktorého skúsenosti odchádzajúcich generálov sú dôležitým vkladom do budúcnosti OS SR a formovania ich nových lídrov.
38 rokov služby vlasti
Brigádny generál Martin Remeš pôsobil v OS SR 38 rokov. Vykonával veliteľské a štábne funkcie v protivzdušnej obrane, vzdušných silách aj na Generálnom štábe OS SR.
Slovensko zastupoval v operáciách v Bosne a Gruzínsku a na strategických veliteľstvách NATO v Norfolku, Bruseli a Monse. Za svoju službu získal 20 vojenských vyznamenaní.
39 rokov vo vrcholových pozíciách
Generálmajor Martin Michalko slúžil vlasti 39 rokov. Bol veliteľom mechanizovaných jednotiek, pôsobil na vrcholových riadiacich pozíciách pozemných síl a zúčastnil sa operácie Iracká sloboda.
Svoju kariéru ukončuje ako veliteľ Spoločného operačného veliteľstva OS SR. Je držiteľom 23 vojenských vyznamenaní.