Pellegrini sa rozlúčil s dvoma generálmi a vyzdvihol ich službu aj charakter počas dlhých rokov v Ozbrojených silách SR – VIDEO

Prezident vyzdvihol generálov, ktorí končia službu v OS SR a označil ich za príklad toho najlepšieho vojenského charakteru.
Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov. Utorok, 30. september, 2025. Foto: www.facebook.com
Prezident Peter Pellegrini sa rozlúčil s generálmajorom Martinom Michalkom a brigádnym generálom Martinom Remešom. Obaja tento rok končia svoju aktívnu službu v Ozbrojených silách (OS) SR.

Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. Pellegrini zdôraznil význam ich dlhoročnej práce a osobného príspevku k obranyschopnosti krajiny.

Slovenské ozbrojené sily podľa jeho slov môžu byť hrdé na to, že pôsobili v ich radoch viac ako polovicu svojho života. „Ste symbolom toho najlepšieho vojenského charakteru – autority, odvahy, cti a lojality,“ uviedol prezident.

Ocenil ich úlohu doma aj v zahraničí

Pellegrini súčasne ocenil, že generáli počas svojho pôsobenia plnili úlohy, ktoré presahovali bežné veliteľské povinnosti a prispievali k medzinárodnej reputácii SR.

„Svedomito ste prispievali k obranyschopnosti našej vlasti i k ochrane základných demokratických hodnôt. Reprezentovali ste SR v zahraničí, v štruktúrach našich spojencov v Severoatlantickej aliancii, aj na pôde medzinárodných misií,“ pripomenul prezident vo svojom príhovore.

Rozlúčka v čase zhoršujúcej sa bezpečnosti

Prezident sa s generálmi rozlúčil aj v kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie. Ako podotkol, systém, ktorý je postavený na rešpekte k medzinárodným inštitúciám a právu sa otriasa, čo podľa neho kladie nároky na pripravenosť a kvalitu OS SR.

„Som presvedčený, že vaše celoživotné dielo i vaše skúsenosti prispejú k tomu, že Slovensko v týchto skúškach obstojí,“ doplnil prezident, podľa ktorého skúsenosti odchádzajúcich generálov sú dôležitým vkladom do budúcnosti OS SR a formovania ich nových lídrov.

38 rokov služby vlasti

Brigádny generál Martin Remeš pôsobil v OS SR 38 rokov. Vykonával veliteľské a štábne funkcie v protivzdušnej obrane, vzdušných silách aj na Generálnom štábe OS SR.

Slovensko zastupoval v operáciách v Bosne a Gruzínsku a na strategických veliteľstvách NATO v Norfolku, Bruseli a Monse. Za svoju službu získal 20 vojenských vyznamenaní.

39 rokov vo vrcholových pozíciách

Generálmajor Martin Michalko slúžil vlasti 39 rokov. Bol veliteľom mechanizovaných jednotiek, pôsobil na vrcholových riadiacich pozíciách pozemných síl a zúčastnil sa operácie Iracká sloboda.

Svoju kariéru ukončuje ako veliteľ Spoločného operačného veliteľstva OS SR. Je držiteľom 23 vojenských vyznamenaní.

