Pellegrini zbytočne taktizuje, Danko zas skĺzol do politickej rétoriky, ktorá môže koalíciu rozleptať, hovorí odborník na margo prezidentských volieb

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 23. marca, oznámil predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD).

Politik však ešte stále neohlásil svoju oficiálnu kandidatúru, definitívne sa k tomu plánuje vyjadriť až 19. januára v Banskej Bystrici.

„Skutočne to Peter Pellegrini naťahuje z nie celkom zjavných dôvodov,“ okomentoval správu politológ Tomáš Koziak. „Čakanie na ohlásenie kandidatúry je zbytočné taktizovanie, ktoré môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívne,“ doplnil ďalej.

Podľa odborníka však Pellegrini bude s najväčšou pravdepodobnosťou kandidovať na prezidenta, pretože čas je už veľmi krátky na to, aby koalícia avizovala niekoho iného.

Danko prezidentom?

Karty môže zamiešať aj podpredseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ten prekvapil správou, že sám uvažuje o kandidatúre na prezidenta a vyzbieral už aj potrebných 15-tisíc podpisov.

„Šance Andreja Danka sú minimálne. Dobre poznáme jeho voličský výtlak. Nedávno boli parlamentné voľby a on ako predseda strany vieme koľko preferenčných hlasov získal,“ pripomenul politológ Koziak.

SNS získala vo voľbách niečo cez 5 percent hlasov, výtlak Danka podľa slov odborníka preto nebude vyšší. „Určite nebude absolútne žiadnym konkurentom pre relevantných kandidátov, akými sú Peter Pellegrini či Ivan Korčok,“ myslí si Koziak.

Vydieranie koalície?

Odborníka sme sa pýtali, čo môže byť dôvodom toho, že šéf národniarov sa rozhodol kandidovať na prezidenta. „Reálnym dôvodom kandidatúry Andreja Danka je bezpochyby vydieranie koalície. S tým je spojené aj zviditeľnenie jeho osoby a PR pre vlastnú politickú stranu,“ skonštatoval Koziak.

„Dankova pozícia po parlamentných voľbách v rámci strany je významným spôsobom oslabená. Vieme, kto sa dostal na kandidátke SNS do parlamentu. Sú to ľudia, ktorí vo veľkej väčšine nie sú straníci. Aj toto je znakom toho, že Dankova pozícia nie je taká silná, ako by si to šéf národniarov prial,“ vysvetľoval Koziak.

V tejto súvislosti politológ pripomenul prítomnosť silnej osobnosti v podobe Tomáša Tarabu, ktorý ako minister životného prostredia SR robí určite dojem na voličov. „Nemusí nás prekvapiť výmena lídra SNS. Kľudne sa môže stať, že v budúcnosti pán Taraba nahradí Andreja Danka na čele strany,“ myslí si Koziak.

Podľa odborníka Dankovi ide o to, aby bol na očiach, a aby ho voliči vnímali, pretože potrebuje zbierať politické body, aby sa neoslabila jeho pozícia v rámci SNS.

Ataky na Pellegriniho

„Ak idete za prezidenta, novinári vás doslova vyzlečú. Budú sa pozerať, kto je prvá dáma. Určite by o zdravotnom stave kandidáta na prezidenta mali občania všetko vedieť. Vrátane jeho orientácie, jeho manierov, správania, finančnej hotovosti,“ povedal nedávno Danko na adresu lídra Hlasu.

„Signály, ktoré Danko vypúšťa proti Petrovi Pellegrinimu sú častokrát aj za hranou vkusu, taktu a elementárnej ľudskej slušnosti. Skĺzol do tohto typu politickej rétoriky, ktorá vie v konečnom dôsledku koalíciu veľmi rozleptať,“ hovorí politológ Koziak.

„Vzťahy medzi Dankom a Pellegrinim nikdy neboli dobré, ale po takomto niečom sa to presúva skutočne do veľmi nevkusnej osobnej roviny,“ poznamenal tiež odborník.

Kompromitujúce materiály na politikov

Líder národniarov čoraz častejšie hovorí o tom, že Pellegriniho v prezidentskej kampani vyzlečú novinári donaha. „Keď Andrej Danko takéto niečo naznačuje, vie o čom hovorí. Zrejme naznačuje niečo, o čom sa možno v rámci slovenskej politiky šepká potichu, že niečo na Pellegriniho môžu mať,“ myslí si Koziak.

„V slovenskej politike je možné všetko, tie vedrá špiny sú určite pripravené na obidvoch stranách,“ doplnil ďalej. V tejto súvislosti odborník pripomenul šírenie dezinformácie o tom, že Ivan Korčok má americký pas a je americkým občanom.

„Viem si predstaviť, že môže byť Peter Pellegrini vydierateľný, tak ako mnohí z politikov,“ hovorí Koziak. Keď tajné služby zbierajú kompromitujúce materiály na politikov z jedného tábora, prečo by nemohli zbierať kompro materiály aj na politikov z druhého tábora? – pýtal sa odborník.

Nahrajú na smeč Korčokovi?

Minister životného prostredia SR Taraba uviedol, že SNS musí postaviť kandidáta na prezidenta. „Či sa dohodne s pánom Harabinom, alebo kandidátom bude Andrej Danko, SNS by mala niekoho postaviť, to je moje politické odporúčanie,“ vyjadril sa Taraba.

„Ak SNS postaví vlastného prezidentského kandidáta, môže to nahrať Korčokovi v zmysle odčerpávania hlasov Pellegrinimu,“ myslí si Koziak. „Pellegrini je tábor, ktorý v minulosti v prípade prezidentských volieb reprezentoval Maroš Šefčovič alebo Robert Fico. Ivan Korčok zas predstavuje tú skupinu voličov, ktorí volili Andreja Kisku, respektíve Zuzanu Čaputovú. Takže opäť to bude dilema Fico respektíve neFico,“ vysvetľoval politológ.

„Volič, ktorý v prvom kole volí Danka alebo Harabina, ťažko o ňom predpokladať, že dá v druhom kole hlas Korčokovi. Určite ho dá Pellegrinimu, keď vôbec pôjde voliť,“ hovorí Koziak.

Kandidatúra do eurovolieb ako signál

Predseda SNS Danko nedávno potvrdil, že bude lídrom kandidátnej listiny strany vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia začiatkom júna 2024. Podľa odborníka svojou kandidatúrou vyslal jasný signál.

„Ak Andrej Danko uvažuje o kandidatúre do europarlamentu, za tým možno hľadať odkaz, že končí na čele SNS,“ hovorí Koziak.

„Ak by Danko chcel kandidovať do eurovolieb, ako keby sa vzdal vedenia svojej politickej strany. Byť šéfom koaličnej politickej strany a zároveň europoslancom je nezmysel a to nejde spolu,“doplnil ďalej. Podľa odborníka šanca na získanie kresla v europarlamente je pre Danka oveľa väčšia ako získanie funkcie prezidenta.