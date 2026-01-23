Čínsky prezidentSi Ťin-pching v piatok vyzval krajiny, aby chránili ústrednú úlohu Organizácie Spojených národov (OSN) v medzinárodných vzťahoch, a svojho brazílskeho partneraLuiza Inácia Lulu da Silvu požiadal o spoluprácu pri obrane medzinárodných noriem. Urobil tak krátko po tom, čo americký prezidentDonald Trump na Svetovom ekonomickom fóre v Davose predstavil plán svojej Rady mieru.
Správna strana dejín
Hoci boli Čína aj Brazília na vstup do nového zoskupenia pozvané, ani jedna z nich účasť nepotvrdila. Ako informujú čínske štátne médiá, Si počas telefonátu s brazílskym prezidentom označil oba štáty za „konštruktívne sily pri udržiavaní svetového mieru a stability“.
Peking zdôraznil podporu systému OSN po pozvaní do Trumpovej Rady mieru
„Mali by pevne stáť na správnej strane dejín… a spoločne brániť ústrednú úlohu Organizácie Spojených národov a medzinárodnú spravodlivosť a férovosť,“ cituje čínskeho lídra štátna CCTV.
Rada mieru môže robiť, čo chce
Európski lídri vyjadrili pochybnosti o Trumpovej iniciatíve, ktorú niektorí vnímajú ako pokus oslabiť alebo nahradiť OSN. Trump v Davose vyhlásil, že nová rada „môže robiť prakticky čokoľvek“, hoci „v spolupráci s OSN“.
Gaza je skvelá nehnuteľnosť, vyhlásil prezident USA pri podpise charty svojej Rady mieru
Peking v reakcii zopakoval, že pevne podporuje medzinárodný systém s OSN v jeho centre. Brazília sa k Trumpovmu projektu postavila skepticky a upozornila, že by mohol viesť k zrušeniu svetovej organizácie. Poradca brazílskeho prezidenta pre miestne médiá zdôraznil, že „reformu OSN nemôže určovať jedna krajina“.
Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) deklaruje organizácii podporu, hoci zároveň namieta voči tomu, čo označuje za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí zo strany BR OSN.