Palko: Projekt rozšírenia NATO o Ukrajinu bol šialenstvom - ROZHOVOR

Európski politici sa podľa bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka na samite NATO v Bukurešti, keď sa schválil projekt, aby sa Aliancia rozšírila o Ukrajinu, nechali zlomiť, aj keď kládli odpor.

Spoluvina západných politikov

Aj bývala nemecká kancelárka Angela Merkelová vtedy podľa Palka jasne povedala, že rozhodnutie rozšíriť NATO o Ukrajinu, bude Rusko považovať za vyhlásenie vojny.

„Proste toto všetko splodilo vojnu a pochopiteľne tá vina Ruska je nepopierateľná a obrovská, len je to aj spoluvina západných politikov, to bola politika NATO a EÚ a teraz vidíme, že Ukrajine hrozí zničenie a nám hrozí politická porážka a to je niečo, čo nás vnútorne veľmi poškodzuje,“ uviedol Palko.

Američania zlomili Európanov

Myslí si, že celý ten projekt rozšírenia NATO o Ukrajinu bol šialenstvom, lebo v roku 2008, keď sa o tom rozhodlo na samite NATO, prieskumy ukazovali veľmi jasne, že milióny Ukrajincov vôbec netúžili po žiadnom členstve v NATO, dokonca to odmietali.

„Prieskumy ukazovali, že 20 percent Ukrajincov vtedy chcelo ísť do NATO a 60 percent bolo proti. Prosím vás, čo to bol za rozum,“ hovorí Palko, podľa ktorého nás tieto informácie nezaujímali. „My sme si ‚vybájili‘ nejakých Ukrajincov vo svojej hlave a čo si skutočne oni sami mysleli, to nás vôbec nezaujímalo, čiže sa treba držať zdravého rozumu,“ konštatoval.

Všetko to podľa neho spôsobila americká iniciatíva, lebo USA v roku 2008 zlomili Európanov, aby súhlasili a my by sme mali trvať na garancii, že toto už by sa nemalo opakovať. „Amerika to celé začala, mala silné reči a doviedla Ukrajinu potom do katastrofy, lebo vyprovokovala ruskú inváziu a potom ju opustila,“ uviedol Palko.

V rozhovore sa ešte dozviete jeho názor na:

zrušenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry

súčasnú situáciu na Slovensku

konzervativizmus na Slovensku

zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta

ako môže vplývať na Európsku únie nové americké clá

o jeho stretnutií s vplyvnou americkou osobnosťou Petrom Thielom

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify