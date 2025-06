Hokejový útočník Alexander Ovečkin sa nikdy netajil svojou náklonnosťou k ruskému režimu a dlhodobo patrí medzi podporovateľov Vladimira Putina. Aj preto sa jeho meno objavilo na kontroverznom, no neoficiálnom ukrajinskom zozname nepriateľov, ktorý zverejňuje webová stránka Myrotvorets. Táto platforma uvádza mená osôb podozrivých zo spolupráce s Kremľom. V prípade Ovečkina ide podľa mnohých o oprávnené podozrenie, keďže kapitán Washingtonu Capitals sa aktívne angažuje v ruskej propagande.

Často v spoločnosti čelných predstaviteľov Ruska

Ovečkina bolo v minulosti viackrát vidieť v spoločnosti vrcholných ruských politikov. Naposledy sa objavil na fotografii s predsedníčkou Rady federácie Valentinou Matvijenkovou, blízkou spojenkyňou Vladimira Putina, ktorej venoval aj svoj dres. Práve takéto gesto opäť rozprúdilo debatu o jeho politickom smerovaní a posilnilo jeho obraz ako propagandistického nástroja režimu.

Útočník Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin sa stal historicky najlepším strelcom NHL. Foto: SITA/AP Photo/Adam Hunger

Unikli aj citlivé údaje

Dňa 6. apríla strelil 39-ročný Ovečkin svoj 895. gól v NHL, čím prekonal legendárneho Waynea Gretzkého a stal sa historicky najlepším strelcom ligy. Jeho klub, Washington Capitals, sa síce prebojoval do play off, no vypadol v druhom kole s Carolinou. Ovečkin odvtedy opäť vystupuje vo verejnom priestore ako aktívny podporovateľ Ruska. Zaujímavosťou je, že na profile hráča na Myrotvoretsi sa objavili aj jeho údajné kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mail – no ich pravosť zatiaľ nebola potvrdená.