Orbán: Brusel a Kyjev vyhlásili Maďarsku vojnu

Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že Brusel a Kyjev „vyhlásili Maďarsku vojnu“. Reagoval tak na článok portálu Politico o plánoch na „predbežné“ pristúpenie Ukrajiny k EÚ ešte pred dokončením všetkých formálnych krokov, ako aj o opatreniach, ktoré majú obísť maďarské veto. Ako referuje web Ukrajinská pravda, napísal to Orbán na mikroblogovacej sieti X.
Maďarský premiér označil Politico za „oficiálnu publikáciu bruselskej elity“. Nápady opísané v článku zároveň nazval „najnovším vojnovým plánom“.
„Tento nový plán je otvoreným vyhlásením vojny Maďarsku. Ignorujú vôľu maďarského ľudu a sú odhodlaní zbaviť sa maďarskej vlády akýmikoľvek prostriedkami. Chcú, aby sa k moci dostala strana Tisza (opozičného lídra Pétra Magyara), lebo potom by už nebolo veta ani odporu a Maďarsko by sa prestalo držať bokom od ich konfliktu,“ vyhlásil Orbán. Dodal, že Maďari ich „musia zastaviť pri volebných urnách“ v apríli.
„Fidesz (Orbánova strana) je jedinou silou, ktorá stojí medzi Maďarskom a vládou z Bruselu, a je jedinou zárukou maďarskej suverenity,“ konštatoval maďarsky predseda vlády.
Politico písalo o myšlienke „predbežného“ pristúpenia Ukrajiny k EÚ, teda čiastočného členstva už od roku 2027. Zároveň zdôrazňuje, že požiadavky na dodržiavanie základných princípov by sa pritom nemali zmierňovať.
V správe sa tiež načrtávajú „plány A, B a C“ v rámci EÚ, ako riešiť to, že Maďarsko odmieta podporiť procedurálne rozhodnutia o ďalšej európskej integrácii Ukrajiny. Hlavný plán pritom počíta s tým, že Orbán v apríli prehrá voľby.
Strana Tisza v jednom januárovom prieskume viedla pred stranou Fidesz o osem percentuálnych bodov a v ďalšom o desať bodov.