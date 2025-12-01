Odvolávanie ministra Ráža sa v parlamente nezačalo, prezentovalo sa málo poslancov – VIDEO

Návrh predložila skupina poslancov NRSR z opozičných klubov.
- Aktualizované
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jozef Ráž
Minister dopravy SR Jozef Ráž. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k odvolávaniu ministra dopravy Jozefa Ráža sa v pondelok na prvýkrát nepodarilo otvoriť. Prezentovalo sa len 61 poslancov, pričom na otvorenie schôdze je potrebných 76 zákonodarcov. Druhý pokus o otvorenie schôdze bude o 30 minút. Ako povedal predsedajúci schôdze Tibor Gašpar, v prípade, že sa ani na druhý pokus neprezentuje nadpolovičná väčšina poslancov, odloží túto mimoriadnu schôdzu na utorok.

Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Richard Raši na návrh 38 poslancov z opozičných klubov Hnutie Slovensko, Progresívne Slovensko, KDH a SaS. Poslanci návrh odôvodnili viacerými nešťastiami na železniciach, ktorých príčinou bola v prvom rade absencia fungujúcich alebo chybovosť existujúcich bezpečnostných systémov.

Nekompetentné riadenie a manažérske zlyhania

Minister Ráž ponúkol premiérovi svoju demisiu, tú však premiér odmietol a namiesto toho prikázal odvolať vedenie štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa navrhovateľov v iných krajinách je štandardom, že verejní funkcionári vyvodzujú politickú zodpovednosť za incidenty a nehody, ktoré sa udejú v ich rezortoch.

Nedávne nehody na železniciach sú následkom nekompetentného riadenia, nesprávnych rozhodnutí a manažérskych zlyhaní v rezorte dopravy, za ktoré nesú zodpovednosť ministri vlády pod vedením strany Smer. Okrem trestnoprávnej zodpovednosti je preto potrebné vyvodiť aj zodpovednosť politickú, a odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorý navyše sám ponúkol funkciu, je absolútne nevyhnutné,“ píše sa v návrhu, ktorý iniciovalo Hnutie Slovensko.

Zrážka vlakov pri Pezinku

V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620 na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Vo vlakoch sa spolu viezlo viac ako 1000 cestujúcich a rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.

Fotogaléria k článku:

Zrážka vlakov pri Pezinku
Zrážka vlakov pri Pezinku
Zrážka vlakov pri Pezinku
12 fotografií v galérii
Zrážka vlakov pri Pezinku.jpg

Zrážka rýchlikov Gemeran

Prvá z dvoch vážnych nehôd sa stala 13. októbra na železničnej trati Košice – Plešivec, v úseku medzi stanicami Jablonov nad Turňou a výhybňou Tunel, kde došlo k čelnej zrážke rýchlikov R 913 a R 914 Železničnej spoločnosti Slovensko. Nehoda si vyžiadala 113 zranených, z toho osem ťažko.

Fotogaléria k článku:

Rýchliky, nehoda, zrážka, Rožňava
Rýchliky, zrážka, Rožňava
Rýchliky, zrážka, Rožňava
33 fotografií v galérii
Rýchliky, nehoda, zrážka, Rožňava

Návrhy na odvolanie viacerých členov vlády

Momentálne čakajú na prerokovanie okrem návrhu na vyslovenie nedôvere celej vlády, aj návrhy na vyslovenie nedôvery členom vlády Slovenskej republiky Matúšovi Šutajovi Eštokovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Martine Šimkovičovej, poverenej riadením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Tomášovi Tarabovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Kamilovi Šaškovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Samuelovi Migaľovi, poverenému riadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Viac k osobe: Jozef RážKamil ŠaškoMartina ŠimkovičováMatúš Šutaj EštokRichard RašiRobert KaliňákSamuel MigaľTibor GašparTomáš Taraba
Firmy a inštitúcie: KDH Kresťanskodemokratické hnutieMatovičovo hnutie SlovenskoMIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SRMO Ministerstvo obrany SRMV Ministerstvo vnútra SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SRMŽP Ministerstvo životného prostredia SRNárodná rada SRProgresívne Slovensko (PS)SaS Sloboda a SolidaritaSMER-SDZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Okruhy tém: Mimoriadna schôdza parlamentu Minister dopravy SR Odvolávanie Predseda parlamentu Zrážka rýchlikov Gemeran pri Rožňave Zrážka vlakov pri Pezinku

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk