Odvolávanie ministra Ráža sa v parlamente nezačalo, prezentovalo sa málo poslancov – VIDEO

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k odvolávaniu ministra dopravy Jozefa Ráža sa v pondelok na prvýkrát nepodarilo otvoriť. Prezentovalo sa len 61 poslancov, pričom na otvorenie schôdze je potrebných 76 zákonodarcov. Druhý pokus o otvorenie schôdze bude o 30 minút. Ako povedal predsedajúci schôdze Tibor Gašpar, v prípade, že sa ani na druhý pokus neprezentuje nadpolovičná väčšina poslancov, odloží túto mimoriadnu schôdzu na utorok.
Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Richard Raši na návrh 38 poslancov z opozičných klubov Hnutie Slovensko, Progresívne Slovensko, KDH a SaS. Poslanci návrh odôvodnili viacerými nešťastiami na železniciach, ktorých príčinou bola v prvom rade absencia fungujúcich alebo chybovosť existujúcich bezpečnostných systémov.
Nekompetentné riadenie a manažérske zlyhania
Minister Ráž ponúkol premiérovi svoju demisiu, tú však premiér odmietol a namiesto toho prikázal odvolať vedenie štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa navrhovateľov v iných krajinách je štandardom, že verejní funkcionári vyvodzujú politickú zodpovednosť za incidenty a nehody, ktoré sa udejú v ich rezortoch.
„Nedávne nehody na železniciach sú následkom nekompetentného riadenia, nesprávnych rozhodnutí a manažérskych zlyhaní v rezorte dopravy, za ktoré nesú zodpovednosť ministri vlády pod vedením strany Smer. Okrem trestnoprávnej zodpovednosti je preto potrebné vyvodiť aj zodpovednosť politickú, a odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorý navyše sám ponúkol funkciu, je absolútne nevyhnutné,“ píše sa v návrhu, ktorý iniciovalo Hnutie Slovensko.
Zrážka vlakov pri Pezinku
V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620 na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Vo vlakoch sa spolu viezlo viac ako 1000 cestujúcich a rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.
Zrážka rýchlikov Gemeran
Prvá z dvoch vážnych nehôd sa stala 13. októbra na železničnej trati Košice – Plešivec, v úseku medzi stanicami Jablonov nad Turňou a výhybňou Tunel, kde došlo k čelnej zrážke rýchlikov R 913 a R 914 Železničnej spoločnosti Slovensko. Nehoda si vyžiadala 113 zranených, z toho osem ťažko.
Návrhy na odvolanie viacerých členov vlády
Momentálne čakajú na prerokovanie okrem návrhu na vyslovenie nedôvere celej vlády, aj návrhy na vyslovenie nedôvery členom vlády Slovenskej republiky Matúšovi Šutajovi Eštokovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Martine Šimkovičovej, poverenej riadením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Tomášovi Tarabovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Kamilovi Šaškovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Samuelovi Migaľovi, poverenému riadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.