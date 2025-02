Obhája Slovenský pohár basketbalistky Banskej Bystrice? Rozuzlenie súťaže hostia počas najbližšieho víkendu Košice - FOTO

Už najbližší víkend rozhodne o tom, či titul v Slovenskom pohári basketbalistiek obhája hráčky Slávie ŠKP Banská Bystrica alebo ho získa iný tím. Vyvrcholenie súťaže vo forme turnaja štyroch klubov privíta košická Stará jazdiareň.

Okrem hráčok spod Urpína nebudú na podujatí chýbať ani MBK Ružomberok, Piešťanské Čajky a domáce družstvo Young Angels Košice. Kým Ružomberčanky a hráčky Piešťan si miestenku na turnaji vybojovali automaticky na základe postavenia v extraligovej tabuľke po polovici základnej časti, ďalšie dva tímy museli prejsť kvalifikáciou.

Anjelky by radi prekvapili

V prvom sobotňajšom semifinále proti sebe nastúpia domáce „anjelky“ a ružomberské basketbalistky. Oba kolektívy odohrali v stredu aj extraligový vzájomný zápas a úspešnejšia bola „Ruža“ (95:69).

„Deijah Blanksová nám dala veľmi veľa ľahkých bodov, čo si určite musíme postrážiť pred Slovenským pohárom, pretože duel v Košiciach bude omnoho ťažší. Budeme ich chcieť udržať na čo najmenšom počte bodov,“ povedala Terézia Kraislová z MBK Ružomberok podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Potvrdia tohtosezónnu formu?

Druhé semifinále potom obstarajú Piešťanské Čajky a banskobystrická Slávia, bude to reprízu vlaňajšieho finále. V tejto sezóne vo vzájomných stretnutiach uspeli zakaždým hráčky Piešťan, zatiaľ naposledy v stredu (76:71).

„Veľmi sme sa vytrápili, ale patrí to k tomu. Musíme sa zodvihnúť, ideme ďalej. Nemôžeme nad tým veľmi rozmýšľať, keďže v sobotu a v nedeľu nás čaká Slovenský pohár. Je to veľmi náročné, ale nejako to musíme zvládnuť,“ zhodnotil piešťanský kouč Peter Jankovič.

Odpovede prinesie víkend

Podujatie vyvrcholí v nedeľu popoludní. Najprv sa od 14.00 h uskutoční duel o 3. priečku a od 16.30 h aj finále o cennú trofej.

„Dokáže Slávia zopakovať minuloročný triumf alebo si pohár prevezmú Piešťany či Ružomberok? Prekvapia domáce Košičanky? Odpoveď prinesie basketbalový víkend v metropole východu!,“ uviedol oficiálny web SBA