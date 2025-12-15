Obeťou útoku na pláži v Sydney je aj 82-ročná Slovenka, potvrdila to komárňanská židovská komunita

Obeťou útoku na pláži v Sydney sa stala aj Slovenka. Informovala o tom židovská komunita z Komárna. Išlo o 82-ročnú členku komunity Mariku Pogany, ktorá žila v Austrálii. Podľa príspevku komunity na sociálnej sieti Mariku zabili práve na jej obľúbenej pláži Bondi Beach. „S hlbokým zármutkom sa lúčime s našou priateľkou Marikou, s ktorou sme sa v posledných rokoch osobne stretávali každý jún v Komárne,“ napísala komárňanská židovská komunita.
Streľba na pláži
Slovenka sa stala jednou z obetí nedeľňajšej streľby na pláži Bondi v Sydney. Streľba si vyžiadala najmenej 16 obetí. Streľbu majú na svedomí otec a syn, o čom informovali austrálske úrady. Útok označili ako antisemitský „terorizmus“. Dvojica v nedeľu večer spustila paľbu do davu, ktorý sa zhromaždil na pláži v Sydney pri príležitosti židovského sviatku Chanuka. Medzi mŕtvymi pri najhoršej masovej streľbe za takmer tri desaťročia bolo aj desaťročné dievčatko.
Ďalších 42 ľudí bolo prevezených do nemocnice so strelnými poraneniami a inými zraneniami. Austrálska vysielacia spoločnosť ABC uviedla, že otec a syn mali možné väzby na skupinu Islamský štát.
Každoročná oslava
„To, čo sme videli, bol akt čistého zla, akt antisemitizmu, akt terorizmu na našich brehoch,“ povedal premiér Anthony Albanese predtým, ako položil kvety na pláži Bondi. Ozbrojenci sa zamerali na každoročnú oslavu, ktorá prilákala na pláž viac ako tisíc ľudí pri príležitosti židovského sviatku.
Strieľali z vyvýšeného dreveného chodníka s výhľadom na pláž plnú plavcov, ktorí sa ochladzovali počas horúceho letného večera. Medzi obeťami je aj jeden zo strelcov. Ide o 50-ročného muža, ktorého zastrelila polícia. Jeho 24-ročného syna zatkli a zostal pod dohľadom v nemocnici s vážnymi zraneniami.