Obavy o vývoj v Iráne tlačia ropu hore, japonský Nikkei dosiahol rekord podporený špekuláciami o predčasných voľbách

Ázijské trhy v utorok prevažne rástli, pričom tokijský index Nikkei uzavrel na novom rekorde podporenom špekuláciami o možných predčasných voľbách v Japonsku. Obavy z vývoja v Iráne zároveň prispeli k rastu cien ropy.
Rast na ázijských burzách prišiel po tom, ako Wall Street opätovne uzatváral na rekordných úrovniach, keď investori ignorovali obavy okolo vyšetrovania amerického Federálneho rezervného systému.
Žaloba proti Fedu je snahou o obmedzenie nezávislej menovej politiky, hovorí šéf americkej centrálnej banky
Nikkei posilnil o 3,1 percenta, keď trhy reagovali na očakávania, že premiérkaSanae Takaičiová by mohla využiť priaznivé voličské preferencie v prieskumoch na vyhlásenie parlamentných volieb na posilnenie svojej pozície.
Zisky v Tokiu kopírovali aj Hongkong, Sydney, Singapur a Malajzia; Soul posilnil o 1,5 percenta. Naopak Šanghaj uzavrel v mínuse, rovnako ako Wellington, Bombaj, Bangkok a Manila. Londýn a Frankfurt nad Mohanom otvorili obchodovanie bez výraznej zmeny, Paríž otváral v červených číslach.
Ceny ropy stúpli po tom, čo americký prezidentDonald Trump oznámil 25 percentné clo na krajiny obchodujúce s Iránom, čím zvýšil tlak na Teherán po násilnom potlačení protestov. Severomorská ropa Brent posilnila o 0,5 percenta na 64,18 USD za barel.