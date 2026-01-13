Obavy o vývoj v Iráne tlačia ropu hore, japonský Nikkei dosiahol rekord podporený špekuláciami o predčasných voľbách

Rast na ázijských burzách prišiel po tom, ako Wall Street opätovne uzatváral na rekordných úrovniach, keď investori ignorovali obavy okolo vyšetrovania amerického Federálneho rezervného systému.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Burzy, wall street, akcie
Foto: ilustračné, SITA/AP.
Svet Ekonomika Ekonomika z lokality Svet

Ázijské trhy v utorok prevažne rástli, pričom tokijský index Nikkei uzavrel na novom rekorde podporenom špekuláciami o možných predčasných voľbách v Japonsku. Obavy z vývoja v Iráne zároveň prispeli k rastu cien ropy.

Rast na ázijských burzách prišiel po tom, ako Wall Street opätovne uzatváral na rekordných úrovniach, keď investori ignorovali obavy okolo vyšetrovania amerického Federálneho rezervného systému.

Nikkei posilnil o 3,1 percenta, keď trhy reagovali na očakávania, že premiérkaSanae Takaičiová by mohla využiť priaznivé voličské preferencie v prieskumoch na vyhlásenie parlamentných volieb na posilnenie svojej pozície.

Zisky v Tokiu kopírovali aj Hongkong, Sydney, Singapur a Malajzia; Soul posilnil o 1,5 percenta. Naopak Šanghaj uzavrel v mínuse, rovnako ako Wellington, Bombaj, Bangkok a Manila. Londýn a Frankfurt nad Mohanom otvorili obchodovanie bez výraznej zmeny, Paríž otváral v červených číslach.

Ceny ropy stúpli po tom, čo americký prezidentDonald Trump oznámil 25 percentné clo na krajiny obchodujúce s Iránom, čím zvýšil tlak na Teherán po násilnom potlačení protestov. Severomorská ropa Brent posilnila o 0,5 percenta na 64,18 USD za barel.

Viac k osobe: Donald TrumpSanae Takaičiová
Firmy a inštitúcie: Federálny rezervný systém (Fed)
Okruhy tém: Akciové trhy Akciové trhy v Japonsku Investovanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk