Michalovce odmietli koniec sezóny, v piatom zápase semifinále play-off Tipos extraligy zdolali Nitru (video)

Na prvého finalistu slovenskej hokejovej extraligy je potrebné si počkať minimálne do soboty. V piatom zápase semifinále play-off Michalovce využili výhodu domáceho ľadu a zdolali Nitru 5:2.

Nitra dvakrát vyrovnala

Séria sa za stavu 3:2 pre Nitru sťahuje pod Zobor, kde domáci môžu v sobotu rozhodnúť o svojom postupe do finále. Hokejisti HK Nitra sa zatiaľ naposledy predstavili vo finále pred dvoma rokmi, keď nestačili na Slovan Bratislava 2:4 na zápasy. Dosiaľ jediný titul získali v sezóne 2015/2016.

Michalovce viedli 1:0 aj 2:1, ale Nitra dvakrát vyrovnala. Gól obrancu Miroslava Macejka z 37. min na 3:2 už bol rozdielový, Po ňom si už Michalovčania tesný náskok postrážili a v závere zápasu spečatili svoje víťazstvo dvoma gólmi do prázdnej bránky.

Víťazný gól

Ich autormi boli Kaspars Daugavinš a Marek Valach. Obranca Macejko strelil iba druhý gól v tejto sezóne vo farbách Dukly, ale nakoniec bol víťazný.

„Podarilo sa mi dobre zakončiť, som šťastný. Už nám nezostáva nič iné, len vyhrávať, ak chceme živiť šancu na finále. Do každého zápasu musíme ísť s takýmto odhodlaním. Verím, že pozitívnu emóciu si prenesieme aj do Nitry,” cituje 32-ročného Macejka denník Šport.

Zostali zaskočení

Český útočník v službách Nitry Filip Bajtek, strelec oboch gólov hostí, priznal, že úvod piateho zápasu série nezvládol jeho tím v hlavách.

„Mentálne sme do toho nevstúpili najlepšie. Mysleli sme si, že to bude ľahšie, lebo Michalovce budú pod nejakým tlakom. Domáci však začali aktívne, dohrávali nás a my sme zostali akoby zaskočení. Po prvej tretine sme si niečo povedali a podarilo sa nám vyrovnať raz aj druhýkrát, no potom sme mali lepšie udržať pasáž hry. Nevyužili sme ´momentum´ z vyrovnania. Navyše sme rýchlo inkasovali tretí gól,” zhodnotil Bajtek.

Za stavu 3:2 už Nitra raz v aktuálnom play-off využila výhodu domáceho prostredia na dovŕšenie série do víťazného konca. Vo štvrťfinále takto vyradila víťaza základnej časti – Poprad.

Teraz si to zverenci Antonína Stavjaňu budú môcť pred vypredaným zimákom zopakovať proti Michalovciam. „Posledný krok býva najťažší. Doma musíme pristúpiť úplne inak k zápasu a verím, že ukončíme sériu,” dodal Bajtek.