Nové Zámky do bránky angažovali víťaza Stanleyho pohára

Zdá sa, že hokejisti Nových Zámkov sa nechcú zmieriť so svojou poslednou pozíciou v domácej extralige. V nedeľu zvíťazili na ľade lídra tabuľky zo Spišskej Novej Vsi 8:5 a o deň neskôr do svojho kádra priviedli brankára so skúsenosťami zo zámorskej NHL, ktorý dokonca získal Stanleyho pohár.

Vedenie „býkov“ totiž angažovalo fínskeho gólmana Christophera Gibsona, ktorý v minulosti v kanadsko-americkej profilige absolvoval 16 duelov a v AHL pridal cez 200 štartov. V ročníku 2020/2021 bol dokonca súčasťou kádra tímu Tampa Bay Lightning, ktorý ovládol play-off NHL. V zámorí chytal v profilige aj za New York Islanders, pričom patril aj klubom Toronto Maple Leafs, Florida Panthers a Seattle Kraken.

Tridsaťjedenročný Fín strávil predchádzajúci ročník vo vlasti a pôsobil v tíme Lukko Rauma, v tejto sezóne bol bez zamestnávateľa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Novozámockí hokejisti v slovenskej extralige majú na svojom konte 12 bodov z 19 zápasov, za predposlednou priečkou zaostávaj o deväť bodov. Väčšinu tohtosezónnych duelov odchytal Američan Jason Grande, šancu dostali aj Roman Rychlík, Kristian Tamminen a na šesť sekúnd aj Viktor Mičík.