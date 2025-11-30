NKÚ by podľa Andrassyho nikdy nepoužil vyjadrenie, že Slovensko je v úpadku, ak by na to nemal dôkazy – VIDEO

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by nikdy nepoužil vyjadrenie, že Slovensko je v úpadku, ak by sme na to nemali dôkazy. Povedal to predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy v rozhovore pre SITA.
„Ak sa napríklad v posledných dvoch rokoch zvýši dlh každého občana zo 14,5-tisíca eur skoro na 16,7-tisíca eur, ak sa už dostávame v celkovom dlhu štátu nad 90 miliárd eur a v roku 2028 už môžeme byť nad 100 miliardami, môžeme sa hladkať po bruchu a hovoriť si, že ešte sme na tom lepšie, ako sú napríklad Taliani a Francúzi, ale viete, čo je na tom najhoršie? Keď padnú Taliani a Francúzi, tak my budeme padať ako keby z 5000 metrovej výšky bez padáku. A to pristátie bude veľmi tvrdé,“ uviedol Andrassy. Podľa neho nemáme z hľadiska našej ekonomiky vytvorený taký vankúš, na ktorý ak by sme padli, vieme sa otriasť a postaviť.
Nevyužité eurofondy
Šéf NKÚ poukazuje na to, že najväčším problémom Slovenska sú nevyužité eurofondy. Ako povedal, od vstupu do Európskej únie v roku 2004 do minulého roku sme mali reálne čistý príjem z Bruselu okolo 26 – 27 miliárd eur.
„Namiesto toho, aby sme tieto peniaze použili na rozvojové projekty, ktoré potom generujú nové peniaze pre lepší ekonomický rast, my sme ich minuli na jednorázové podujatia, jednorázové aktivity. Môžem použiť aj expresívne slovo, že sme ich prejedli,“ skonštatoval Andrassy. Ako dodal, naša krajina platí z týchto finančných zdrojov nefunkčný aparát štátnej správy, ako aj viac ako 2 900 samospráv – namiesto toho, aby sme reformovali štátnu a verejnú správu.
„Ak nezačneme robiť zásadné systémové štrukturálne zmeny vo fungovaní našej krajiny, dostaneme ju na dno priepasti. V konečnom dôsledku ich niekto bude musieť urobiť. Pretože politici, ktorí dnes rozhodujú, sa budú musieť pozrieť do očí svojim deťom a vnúčatám s tým, že im nechali zdevastovanú krajinu,“ poukázal.
NKÚ podľa jeho slov na tieto skutočnosti upozorňuje poslancov pri prerokovaní výročnej správy. Tí by mali reagovať a zaviazať vládu a ministerstvá, aby to robili inak, myslí si Andrassy.
„Pozitívnu skúsenosť máme s prerokovaním našich správ v jednotlivých výboroch. Tam sa vie zhodnúť koalícia aj s opozíciou. Vedia prijať uznesenie voči ministrovi, voči generálnemu riaditeľovi nejakého štátneho podniku, napríklad Slovenska pošta. Ale robia to tam preto, lebo je to ešte uzatvorené pred verejnosťou,“ hovorí.
Podľa neho je potrebné, aby štát Slovenskej pošte, ktorá je v zlej finančnej situácii, platil to, čo jej má platiť za služby, ktoré poskytuje občanom. Vláda spolu s rezortom dopravy musia povedať, ako idú pomôcť lepšej finančnej kondícii tohto štátneho podniku.
Andrassy je presvedčený, že nie je možné riešiť finančné problémy Slovenskej pošty na úkor toho, že zatvára pobočky a že v menších samosprávach, kde funguje už len obecný úrad a pošta, sa zavrie už aj pošta. „Potom sa nám stane to, že nám začnú vymierať regióny – a to je presne to, čo nechceme,“ poznamenal.