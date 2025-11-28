Ničivý požiar v Hongkongu si vyžiadal najmenej 94 obetí, množstvo ľudí je nezvestných

Hongkonské úrady v piatok oznámili, že počet obetí najhoršieho požiaru v meste za posledné desaťročia stúpol na najmenej 94, pričom požiar, ktorý horel viac ako 36 hodín, bol úplne uhasený. Záchranári naďalej prehľadávajú postihnuté výškové budovy a hľadajú v nich desiatky ľudí, ktorí sú hlásení ako nezvestní.
Hovorca vlády uviedol, že pri požiari bolo zranených najmenej 76 ľudí vrátane 11 hasičov. Viac ako 50 ľudí je naďalej hospitalizovaných, pričom 12 je v kritickom a 28 vo vážnom stave.
Nehučali žiadne alarmy
Úrady začali vyšetrovať príčiny požiaru – najhoršieho v tomto finančnom centre za takmer 80 rokov – vrátane prítomnosti bambusového lešenia a plastového pletiva omotaného okolo konštrukcií v rámci rozsiahlej rekonštrukcie.
Ukrajinci zasiahli závod za Moskvou produkujúci navigáciu pre ruské strely
Hongkonský protikorupčný orgán oznámil, že začal vyšetrovanie renovačných prác v komplexe len niekoľko hodín po tom, čo polícia oznámila zatknutie troch mužov podozrivých z nedbanlivosti, že na mieste požiaru nechali penové obaly.
Obyvatelia štvrte Wang Fuk Court, ktorá sa nachádza v severnej hongkonskej štvrti Tai Po, pre agentúru AFP uviedli, že nepočuli žiadne požiarne alarmy a museli chodiť od dverí k dverám, aby upozornili susedov na nebezpečenstvo.
Najničivejší od roku 1948
„Oheň sa šíril veľmi rýchlo. Videl som jednu hadicu, ako sa snaží zachrániť niekoľko budov, a mal som pocit, že to ide príliš pomaly,“ povedal muž s priezviskom Suen. „Zvonili sme pri dverách, klopali na dvere, upozorňovali susedov, aby odišli… Taká bola situácia,“ dodal.
Výbuch v supermarkete v Mexiku si vyžiadal najmenej 23 obetí
Bol to najničivejší požiar v Hongkongu od roku 1948, keď výbuch a následný požiar zabili 135 ľudí. Počet obetí by však mohol ešte stúpnuť, keďže mestský líder John Lee vo štvrtok uviedol, že 279 ľudí je naďalej nezvestných. Hasiči neskôr uviedli, že sa s niektorými z týchto ľudí skontaktovali a úrady odvtedy toto číslo neaktualizovali.