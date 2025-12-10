Nezvestnú jachtu, ktorá vyplávala z Izraela, po niekoľkohodinovom pátraní našli

Izraelská jachta, ktorá sa stratila v búrlivých vodách Stredozemného mora na ceste do Grécka, sa našla po tom, čo Cyprus spustil celoštátnu pátraciu a záchrannú operáciu, informovali v stredu cyperské médiá.
Verejnoprávna televízia CyBC uviedla, že štvorčlenná mužská posádka je v dobrom zdravotnom stave a nepotrebuje pomoc. Jachta sa po problémoch s motorom vracala pod plachtami do prístavu v izraelskom meste Haifa.
Od pondelka nezvestní
O plavidle, ktoré 2. decembra opustilo Izrael a smerovalo na grécky ostrov Kréta, nebolo od pondelka nič počuť, čo viedlo k spoločnej pátracej a záchrannej operácii Cypru, Grécka a Izraela. Cyprus spravuje jednu z najväčších pátracích a záchranných oblastí vo východnom Stredomorí a často koordinuje operácie s okolitými štátmi.
Mohol za to Byron
Zmiznutie jachty súvisí s príchodom búrky Byron, ktorú na celom Cypre sprevádzal silný vietor a prudký dážď. Búrka spôsobila výrazné komplikácie vo východnom Stredomorí, čo sťažovalo viditeľnosť a pátracie operácie.