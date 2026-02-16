Nezlomná Vonnová po štvrtej operácii: Teším na chvíľu, keď budem môcť opäť stáť na vrchole hory. A aj budem - VIDEO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová na sociálnej sieti oznámila niekoľko noviniek ohľadom jej zdravotného stavu a operáciách, ktoré musela absolvovať po páde v zjazde.
Tvrdý pád
Štyridsaťjedenročná športovkyňa, ktorá sa pokúšala o senzačný návrat na olympijské stupne víťazov, po približne trinástich sekundách jazdy tvrdo spadla a s krikom sa zrútila na tvrdý a zamrznutý svah.
„Dnešná (15.2.) operácia prebehla dobre! Našťastie sa konečne budem môcť vrátiť do USA! Potom vám dám viac informácií o mojom zranení. Ale dovtedy, keď sedím v posteli v Taliansku a premýšľam, mám pár myšlienok, o ktoré by som sa chcela podeliť,“ začala fenomenálna Američanka o štvrtom zákroku zlomenej nohy.
Nechce, aby boli ľudia či jej fanúšikovia smutní z toho, čo sa jej stalo. „Empatiu, lásku a podporu vítam s otvoreným srdcom, ale prosím, nie smútok ani súcit. Keď si spomeniem na svoj pád, nestála som v štartovacej bráne bez toho, aby som si uvedomovala možné následky. Vedela som, čo robím. Rozhodla som sa riskovať. Každá lyžiarka podstúpila rovnaké riziko. Pretože aj keď ste najsilnejší človek na svete, hora vždy drží karty v rukách,“ priblížila Vonnová.
Nič neľutuje
Bola ochotná riskovať a obetovať sa pre niečo, o čom vedela, že je toho absolútne schopná. Vždy chce využiť celý svoj potenciál, pretože ak by tak nerobila, ľutovala by to.
Odkedy ukončila kariéru v roku 2019, tak pracovala na svojom mentálnom zdraví. Pomohlo jej to aj s návratom na súťažné zjazdovky, kde dokázala v aktuálnej sezóne víťaziť a byť na pódiu.
„Všetko to bol test, ktorý ma pripravil na olympiádu. Mentálne som bol pripravenejšia ako kedykoľvek predtým. Ale to, že som bola pripravená, mi nič nezaručovalo. Nič v živote nie je zaručené. To je risk naháňania sa za svojimi snami, môžete spadnúť, ale ak to neskúsite, nikdy to nezistíte,“ napísala americká lyžiarska legenda.
Jazda podľa nej stála za spomenutý pád. „Keď v noci zavriem oči, neľutujem nič a láska k lyžovaniu pretrváva. Stále sa teším na chvíľu, keď budem môcť opäť stáť na vrchole hory. A aj budem,“ optimisticky doplnila nezlomná športovkyňa s vôľou, aká sa len tak často nevidí.