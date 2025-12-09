Newyorská arcidiecéza vyplatí obetiam sexuálneho zneužívania približne 300 miliónov dolárov

Newyorská arcidiecéza v pondelok vyhlásila, že zakladá fond vo výške 300 miliónov dolárov na odškodnenie obetí sexuálneho zneužívania, ktoré podali trestné oznámenie na rímskokatolícku cirkev.
Rímskokatolícka cirkev sa už desaťročia usiluje vylúčiť zo svojich radov sexuálnych násilníkov, pričom časté obvinenia z ututlávania sexuálnych deliktov neraz ukazujú na najvyššie miesta tejto inštitúcie.
Arcibiskup sa ospravedlňuje
Newyorský arcibiskup Timothy Dolan v liste adresovanom veriacim a zverejnenom na webovej stránke arcidiecézy v pondelok napísal, že na získanie uvedenej sumy bolo nevyhnutné prijať „sériu veľmi ťažkých finančných rozhodnutí“ vrátane prepúšťania v arcidiecéze a desaťpercentného zníženia jej prevádzkového rozpočtu.
„Ako sme opakovane skonštatovali, sexuálne zneužívanie maloletých v minulosti prinieslo našej cirkvi hanbu. Ešte raz prosím o odpustenie za zlyhania tých, ktorí zradili dôveru do nich vloženú tým, že sa nepostarali o bezpečnosť našich mladých ľudí,“ uviedol v liste Dolan.
Newyorský arcibiskup plánuje podľa denníka The New York Times predať lukratívne nehnuteľnosti vrátane bývalého sídla arcidiecézy na Prvej Avenue na Manhattane, pričom arcidiecéza tiež súhlasila s tým, aby ju pri rokovaniach o odškodnom pre obete sexuálneho zneužívania ako „neutrálny mediátor“ zastupoval bývalý sudca Daniel Buckley.
Nielen New York
The New York Times a ďalšie médiá uviedli, že kauza newyorskej arcidiecézy sa týka približne 1 300 ľudí, ktorí tvrdia, že boli ako maloletí zneužívaní kňazmi a laickými zamestnancami cirkvi.
Buckley viedol podobné rokovania medzi losangeleskou arcidiecézou a viac ako tisíckou poškodených v tejto oblasti. Oznámenie newyorskej arcidiecézy prišlo v čase, keď federálny súd schválil dohodu, podľa ktorej bude musieť odškodné obetiam zneužívania vyplatiť aj arcidiecéza v meste New Orleans.