Nemecká priemyselná produkcia v novembri rástla podobne ako nové objednávky, vývoz však výrazne padol

Priemyselná výroba v Nemecku v novembri nečakane vzrástla, ale vývoz najväčšej európskej ekonomiky výrazne klesol, ukázali predbežné údaje, ktoré v piatok zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis. Priemyselná výroba podľa štatistikov medzimesačne vzrástla o 0,8 percenta, hoci analytici očakávali jej pokles.
Prekvapivý rast objednávok
„Najviac z toho profitujú producenti kapitálových tovarov vrátane výrobcov obranného vybavenia,“ uviedlo vo vyhlásení nemecké ministerstvo hospodárstva.
Nemecký priemysel potiahla v novembri vojenská technika. Nové objednávky medzimesačne stúpli o takmer šesť percent
Vo štvrtok zverejnené údaje ukázali, že v novembri prekvapivo vzrástli aj priemyselné objednávky – kľúčový ukazovateľ budúcej ekonomickej aktivity –, a to najmä vďaka dopytu po vojenskej technike. Podľa štatistického úradu výrobu podporila najmä produkcia strojov a zariadení, údržba a montáž strojov a tiež automobilový sektor.
Nižší vývoz, nižší prebytok
Horšie správy však prichádzajú v obchodnej oblasti. Nemecký export v novembri medzimesačne klesol o 2,5 percenta na 128,1 miliardy eur. Hoci USA zostali najväčším exportným trhom, dodávky na americký trh oslabili o viac než štyri percentá, keďže clá prezidenta Donalda Trumpa výrazne zasahujú nemecké firmy.
Vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) sa znížil o viac než štyri percentá, zatiaľ čo export do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Nemecka, vzrástol o vyše tri percentá. Celkový dovoz naopak stúpol o 0,8 percenta na 115,1 miliardy eur a prebytok nemeckej obchodnej bilancie klesol na 13,1 miliardy eur.
Ekonomika sa stále trápi
Napriek určitým pozitívnym signálom ekonóm banky ING Carsten Brzeski upozorňuje, že „nemecká ekonomika sa stále trápi s návratom k rastu“.
Medzinárodný menový fond vyzval Nemecko, aby prijalo hlbšie reformy na podporu udržateľného rastu
„Štrukturálne komplikácie ako geopolitické posuny a meniaca sa úloha Číny v globálnej ekonomike ostávajú pre nemecký priemysel veľkou výzvou,“ povedal Brzeski.