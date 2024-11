Nedeľa v I. lige bola bez gólov, body sa delili v Dunajskej Strede aj Podbrezovej

Dve bezgólové stretnutia uzavreli 14. kolo najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po jednom bode si rozdelili Podbrezová s Košicami a Dunajská Streda s Banskou Bystricou.

Dunajskostredčania zostali na štvrtej priečke tabuľky, no zaváhaním v domácom prostredí nevyužili šancu opäť sa priblížiť tretej Trnave. Aktuálne na ňu strácajú už päť bodov. Počas celého duelu mali obaja súperi len po jednej strele na bránku.

Pozitívom prístup hráčov

DAC hral pred vlastnými fanúšikmi od 63. minúty bez vylúčeného Matého Tubolyho.

„Zápas mal rôzne fázy, v niektorých sme mali hru pod kontrolou, dominovali sme a mali sme šance. Zmenilo sa to po červenej karte, ale v závere sme dobre zareagovali, skúsenejšie, ako v predošlých zápasoch. Negatívom bol výsledok, nie sme radi za remízu. Prístup mužstva a to, že sa snažilo vyhrať, je pozitívum. Nepotešili sme fanúšikov, aj keď hráči vydali zo seba všetko, ale vo futbale sa to stáva,“ uviedol hlavný kormidelník Xisco Muňoz.

Nezopakovali triumf zo stredy

Banská Bystrica nenapodobnila stredajší úspech, keď v Dunajskej Strede zvíťazila 2:0 v osemfinále Slovenského pohára.

„Priebeh stretnutia v našom podaní ovplyvnil aj stredajší pohár, stálo nás to veľa síl a prejavilo sa to v aktivite. Dnes sme neboli aktívni dopredu, do červenej karty bol DAC lepší. Bod musíme brať, odohrali sme za tri mesiace tri zápasy proti Dunajskej Strede. Hodnotím to pozitívne. Keď to porovnám so stredajším pohárovým zápasom, ten bol vydarenejší,“ zhodnotil tréner Marek Bažík.

Nedeľňajší duel FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Dukla Banská Bystrica sa skončil bez gólov. Foto: FB, www.facebook.com

Líder má zápas k dobru

Tím spod Urpína má po 14. kole na svojom konte 14 bodov rovnako ako Michalovce aj Podbrezová. Košice sa ziskom bodu vrátili na 5. pozíciu hodnotenia, rovnako ako Ružomberok zatiaľ získali 17 bodov.

Lídrom tabuľky je Slovan Bratislave o tri body pred Žilinou a „belasí“ majú k dobru jeden duel proti nováčikovi z Komárna, ktorý je s deviatimi bodmi na dne hodnotenia.