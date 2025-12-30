Nechcela davy idiotov. Pohreb Brigitte Bardotovej sa uskutoční na budúci týždeň v Saint-Tropez

Pohreb filmovej ikony Brigitte Bardotovej sa uskutoční na budúci týždeň v jej rodnom meste Saint-Tropez, oznámila v pondelok jej nadácia. Francúzsko sa snaží nájsť spôsob, ako vzdať hold kultúrnej legende, ktorá sa v neskorších rokoch preslávila aj svojimi pravicovými názormi.
Mestský úrad predtým uviedol, že herečka, ktorá sa neskôr stala aktivistkou za práva zvierat a zomrela v nedeľu vo veku 91 rokov, bude pochovaná na miestnom cintoríne.
Miesto posledného odpočinku ešte nepotvrdili
Nadácia Brigitte Bardotovej oznámila, že pohrebná omša sa uskutoční 7. januára v kostole Notre-Dame de l’Assomption a bude vysielaná na obrazovkách po celom meste. Neskôr bude nasledovať „súkromný“ pohreb. Miesto posledného odpočinku však zatiaľ nebolo potvrdené.
Bardotová v roku 2018 vyjadrila želanie byť pochovaná vo svojej záhrade, aby sa vyhla „davu idiotov“, ktorí by mohli poškodiť hroby jej rodičov a starých rodičov.
Herečka sa preslávila filmom A Boh stvoril ženu a účinkovala v približne 50 filmoch, kým v roku 1973 neopustila filmový priemysel a nezačala sa venovať ochrane zvierat. Jej politické postoje však vyvolávali spory – päťkrát bola odsúdená za nenávistné výroky, najmä voči moslimom a obyvateľom francúzskeho ostrova Réunion, ktorých opakovane nazývala „divochmi“.
Zachránila kozu pred zabitím
Zomrela pred úsvitom v prítomnosti svojho štvrtého manžela Bernarda d’Ormalea, bývalého poradcu extrémnej pravice. Pravicoví politici jej vzdali hold, zatiaľ čo ľavicové kruhy boli rezervovanejšie pre jej rasistické výroky.
Bardotová sa narodila 28. septembra 1934 v Paríži v tradičnej katolíckej rodine. Bola štyrikrát vydatá a mala jedného syna Nicolasa-Jacquesa Charriera. Po ukončení hereckej kariéry sa stiahla do Saint-Tropez, kde sa venovala ochrane zvierat. Jej záujem o túto problematiku sa údajne začal, keď na nakrúcaní svojho posledného filmu zachránila kozu pred zabitím.
„Som veľmi hrdá na prvú kapitolu svojho života,“ povedala v rozhovore pre AFP v roku 2024. „Priniesla mi slávu, a tá mi umožňuje chrániť zvieratá. To je jediná vec, na ktorej mi naozaj záleží.“