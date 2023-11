Víťazné mestá ocenenia Enviromesto 2023 sú známe, absolútnym víťazom je Banská Bystrica (video+foto)

Víťazné mestá ocenenia Enviromesto 2023 sú známe. Enviromestom pre rok 2023 sa stalo mesto Banská Bystrica. Ocenenia v utorok odovzdal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) za účasti organizátora súťaže Enviromesto, teda generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Mateja Kerestúra.

Štvrtý ročník

Ide tak o štvrtý ročník ocenenia. Zúčastnilo sa na ňom jedenásť miest, ktoré spolu súperili v oblasti Zelené a obehové hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny a Zdravé mesto. Ocenené boli aj mesto Púchov, Liptovský Mikuláš a Vrútky.

„Som poctený že môžem odovzdať cenu práve vybraným obciam a mestám, ktoré naozaj príkladne ukázali, ako priniesť ľuďom zelené riešenia do každodenného života. Myslím si, že každý z nás chce žiť v zdravom prostredí, v dobrom priestore, a práve preto sú tieto obce a mestá dôležité, aby aj ostatným obciam a mestám ukázali, že sa to dá a je to realizovateľné, a že tá námaha stojí za to,“ uviedol Taraba.

Absolútny víťaz

Absolútnym víťazom sa stala Banská Bystrica, ktorej národná hodnotiaca komisia udelila titul za systematický rozvoj environmentálnych oblastí a participáciu všetkých skupín obyvateľstva pri plánovaní a realizácii environmentálnych projektov.

Absolútnym víťazom sa stala Banská Bystrica. Foto: FB, www.facebook.com

Titul si mesto odnieslo aj za vytváranie strategických partnerstiev s organizáciami rôzneho zamerania. Banská Bystrica zaviedla napríklad systém zberu komunálnych odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov, revitalizovala vnútrobloky a obnovili aj mokrade a lúky v Laskomerskej doline.

Banská Bystrica vytvára aj podmienky pre cyklo dopravu a počas leta 2022 zorganizovala unikátny Európsky olympijský festival mládeže, ktorý mal prívlastok zelený. Za mesto cenu prebral primátor Ján Nosko.

Zelené a obehové hospodárstvo

V oblasti Zelené a obehové hospodárstvo zvíťazilo mesto Púchov, ktoré v ročníku 2021 dominovalo v oblasti ochrany prírody a krajiny. Mesto získalo ocenenie za aktivity, ktoré vedú ku komplexnosti naplnenia cieľov zeleného a obehového hospodárstva prostredníctvom práce s verejnosťou.

Púchov pravidelne obstaráva tovary a služby prostredníctvom zeleného verejného obstarávania, realizuje sezónny zber textilného odpadu a na svojom území inštalovali zberné nádoby na zber kuchynského oleja.

Ochrana prírody a krajiny

V oblasti Ochrana prírody a krajiny zvíťazilo mesto Liptovský Mikuláš vďaka systematickému vedeniu mladej generácie k láske k prírode a vytvoreniu priestoru pre sebarealizáciu.

Liptovský Mikuláš ocenili napríklad za budovanie školských dažďových záhrad, vybudovanie zelenej strechy na dome kultúry či revitalizácia vnútrobloku na sídlisku alebo revitalizáciu Námestia Ústavy SR.

Zdravé mesto

V kategórii Zdravé mesto najviac vyniklo mesto Vrútky vďaka aktivitám v oblasti systematického zlepšovania kvality ovzdušia a za prepojenosť aktivít projektov a strategických dokumentov v tejto sfére.

Mesto Vrútky vytvára podmienky na sledovanie, hodnotenie a informovanie o spôsoboch zlepšovania kvality životného prostredia.