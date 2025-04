Slovensko príde o 27 miliónov eur z plánu obnovy pre zlyhanie envirorezortu, tvrdia ochranári

Slovensko nesplnilo míľnik z Plánu obnovy a odolnosti SR na adaptáciu na klimatickú zmenu a pravdepodobne príde o 27 miliónov eur. Ide o výkup pozemkov v národných parkoch, ktorý bol zastavený ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom.

Zlé riadenie

Podľa environmentálnych organizácií ide o prvý takýto krok Európskej komisie (EK) voči slovenskému plánu obnovy a je to výsledok zlého riadenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR ministrom Tarabom, ktorý dlhodobo ignoruje nielen potreby Slovenska v rámci klimatických a biodiverzitných opatrení, ale aj naše európske záväzky.

„Zníženie financií na ochranu biodiverzity je veľké zlyhanie ministra Tarabu. Zmaril tak veľmi dôležitý finančný mechanizmus, ktorý mal šancu reálne zlepšiť manažment našich národných parkov. Týmto zlým rozhodnutím sme prišli o financie, ktoré nemáme ako nahradiť a tie, čo nám zostali, sa použijú na opatrenie, ktorého reálny prínos pre ochranu prírody je veľmi sporný,“ uviedol Rastislav Mičaník, riaditeľ mimovládnej organizácie Aevis.

Výkup pozemkov

Dodal, že štát prišiel o možnosť vyriešiť časť problémov, ktoré súvisia so súkromnými pozemkami a obmedzovaním ich vlastníkov, pričom na výkup pozemkov bolo pôvodne určených 65 miliónov eur. Vlastníci mohli získať peniaze a ich pozemky mali prejsť po odkúpení do vlastníctva štátu a správy národných parkov.

„Opatrenia na ochranu klímy a biodiverzity v pláne obnovy a odolnosti meškajú a namiesto ich plnenia ministerstvo životného prostredia improvizuje, stále iba niečo mení a opakovane vyjednáva s EK ústupky,“ dodal Mičaník.

Mimovládne organizácie preto varovali, že financie z Plánu obnovy sú výnimočnou príležitosťou na adaptáciu na klimatickú zmenu.

„Riskujeme, že prídeme o ďalšie financie, alebo budú vyplytvané na opatrenia, ktoré neprispievajú k ochrane klímy a obyvateľstva pred ich následkami. Kvalitná ochrana prírody a krajiny je niečo, v čom Slovensko zaostáva. Zároveň je však potrebná pre dosiahnutie klimatických cieľov, ale aj pre lepšie zvládanie dôsledkov, ako sú extrémne suchá, povodne, degradáciu biodiverzity a celkovú kvalitu života obyvateľstva,” uviedla Dana Mareková z Klimatickej koalície.

Pomoc ľuďom

Minister Taraba ocenil prácu podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca a vyjadril spokojnosť pri piatej žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR a pripravovanej revízii, ako aj otvorenú a odbornú komunikáciu s predstaviteľmi EK.

Podľa Tarabu vláda pokračuje v doručovaní pomoci ľuďom aj napriek projektom predošlého vládneho kabinetu, ktoré zahrnuli do plánu obnovy.

„Som rád, že peniaze budú presunuté v rámci revízie plánu obnovy na iné zmysluplné projekty, keďže projekt výkupu pozemkov od súkromných vlastníkov v národných parkoch bol neekonomický a nerealizovateľný,“ povedal Taraba.

Šéf envirorezortu ešte v minulom roku v tejto súvislosti informoval, že na ciele v podobe, ako ju naplánovali na ministerstve jeho predchodcovia, treba spoločenskú zhodu.

Dodal, že pri výkupe pozemkov v národných parkoch podmienky splnili, keďže na listoch vlastníctva majú trojnásobne vyššiu plochu, a to okolo 36-tisíc hektárov v správe Národných parkov.

„Ale ak máme ešte dostať ďalších 75 miliónov z plánu obnovy, tak musíme vykúpiť pozemky za ďalších 200 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. To nie je rozumné, výsledok je mínus. Sme v konsolidácii a my nemáme tieto peniaze. To poškodí SR. Vieme však vykúpiť pozemky, ako naplánovali predchodcovia, za 0,2 eura za hektár, ale nie za 1,4 eura, ako požadujú majitelia,“ vysvetlil Taraba a zároveň poukázal na chyby v plánovaní výkupu.