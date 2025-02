Šaško zrušil vyhlášku povoľujúcu výstavbu spaľovní pri Dudinciach, podľa Demokratov to však nie je definitívne riešenie - VIDEO

aktualizované, 28. februára, 14:49

Žiadna spaľovňa v Dudinciach nebude. Na sociálnej sieti to napísal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zároveň oznámil, že svojím podpisom definitívne zrušil vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá povoľovala výstavbu spaľovne v chránených oblastiach s liečivými prameňmi.

Minister dodal, že nedovolí, aby prírodné liečivé zdroje a kúpele, ktoré pomáhajú liečiť pacientov, boli akýmkoľvek spôsobom ohrozené. Podľa jeho slov by to bolo v príkrom rozpore s politikou, ktorú presadzuje.

„Nenecháme ich ničiť dobré meno našich kúpeľov, neohrozíme zdravie pacientov a nenecháme opozíciu manipulovať verejnosť. Kúpele Dudince ostávajú chránené, pacienti aj občania môžu byť pokojní. Ako sme vždy hovorili, tak aj v skutočnosti garantujeme, že na regiónoch a ľuďoch v nich, ale najmä kvalite ich života nám skutočne záleží,“ dodal Kamil Šaško.

Kritika zmeny vyhlášky a stanovisko Kúpeľov Dudince

K zmene vyhlášky sa negatívne vyjadrila mimoparlamentná strana Demokrati, ktorí tvrdili, že minister životného prostredia Tomáš Taraba plánuje v tejto oblasti vystavať spaľovňu komunálneho odpadu, čo mu zmenou vyhlásenia umožnil minister Šaško.

Demokrati upozornili na to, že Štátna kúpeľná komisia v gescii ministerstva zdravotníctva zmenila svoje pôvodne striktne zamietavé stanovisko, a to bez odborných podkladov. Ministri Taraba a Šaško napriek tomu tvrdili, že spaľovňa v Dudinciach nebude.

„Kúpele Dudince ako užívateľ európskych unikátnych prírodných liečivých zdrojov, sú životne závislé na ich čistote. Preto vítame a plne sa stotožňujeme so spoločnými vyhláseniami ministra zdravotníctva Šaška a ministra životného prostredia Tarabu. Sme radi, že do tejto pre verejnosť emotívnej témy vniesli obaja ministri racionalitu a upokojili situáciu,“ uviedlo vedenie Kúpeľov Dudince.

Demokrati vyzývajú na vydanie novej vyhlášky

Demokrati vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby vydal novú vyhlášku k liečivým prameňom pri Dudinciach. Strana Demokrati žiada, aby Šaško vo svojej novej vyhláške explicitne zakázal výstavbu akýchkoľvek spaľovní v ochrannom pásme kúpeľov Dudince. Demokrati upozorňujú, že zrušenie Šaškovej predchádzajúcej vyhlášky nie je definitívnym riešením kauzy strany Hlas-sociálna demokracia.

„Zrušenie Šaškovej vlastnej vyhlášky nás dostáva do bodu nula. Vyzývame ho, aby v novej vyhláške, ktorú bude musieť tak či onak vydať, explicitne zakotvil zákaz výstavby akýchkoľvek spaľovní v ochrannom pásme. To pôvodne navrhovali ministerskí úradníci už v novembri 2023, ale Šaško to svojvoľne v rozpore s legislatívnymi pravidlami potichu zmenil a výstavbu spaľovne umožnil,“ uviedol Michal Kiča, enviroexpert a člen predsedníctva Demokratov.

Budú žiadať vysvetlenie ministrovho postupu

Demokrati plánujú prostredníctvom poslaneckej interpelácie žiadať vysvetlenie ministrovho postupu s vydaním a následne zrušením vyhlášky o liečivých prameňoch. „Nebyť verejných výziev a poukazovania na ministrove kroky, umožnenie výstavby spaľovne by platilo aj po dnešku,“ dodal Kiča.

Predseda strany Jaroslav Naď kritizuje stranu Hlas-SD za jej konanie v súvislosti so spaľovňou a vyzýva ministra Šaška, aby objasnil, na koho príkaz konal. Demokrati trvajú na vydaní vyhlášky s explicitným zákazom spaľovne a finálnom rozhodnutí z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.