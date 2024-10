Reťazec podporil 300 detí s vážnym zdravotným znevýhodnením

Lidl im spoločne so zákazníkmi pomohol sumou 750 000 eur.

Každý rodič vie, že najväčším šťastím je zdravé a spokojné dieťa. Mnohí najmenší však o svoje zdravie musia bojovať od svojich prvých chvíľ. Lidl spolu so svojimi zákazníkmi podáva týmto malým bojovníkom pomocnú ruku už od roku 2018. Projekt „Od začiatku v dobrých rukách“ dosiahol úctyhodný míľnik – 300 podporených detí a sumu 750-tisíc eur, ktorými prispel k skvalitneniu ich života.

Ako vyzerá projekt v číslach?

272 detí absolvovalo špeciálne rehabilitácie a terapie

113 detí dostalo špeciálne zdravotné/vzdelávacie pomôcky

78 rodín získalo príspevok na pohonné hmoty (palivovú kartu)

3 deti získali špeciálne lieky

3 deti dostali príspevok na operáciu vo Viedni

3 rodiny získali príspevok na nové auto

1 dieťa dostalo špeciálne vycvičeného psíka

1 rodine sme pomohli opraviť strechu na dome

„V rámci projektu vidíme obrovskú snahu a vytrvalosť rodín s vážne chorými deťmi získať pre ne potrebné, a veľakrát nie malé, finančné prostriedky, vďaka ktorým vedia zabezpečiť potrebnú pomoc, aby dieťa napredovalo. Adresná liečba, rehabilitácie, terapie, logopéd, či medicínske pomôcky im presne toto vedia poskytnúť. Preto príbeh každého jedného dieťaťa, ktoré sme aj vďaka pomoci našich zákazníkov mohli podporiť, je pre nás obrovskou motiváciou pokračovať v tomto aj ďalej,“ povedala Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty Lidl Slovenská republika.

Foto: Lidl

Projekt „Od začiatku v dobrých rukách“ funguje od marca 2018. V rámci neho diskont za každé predané balenie plienok Lupilu venuje 10 centov na pomoc rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Za toto obdobie mohlo tak už 300 rodín získať, aj vďaka podpore zákazníkov, sumu 2 500 eur.

Lidl garantuje dôkladné posúdenie každej prijatej žiadosti a pomoc poskytuje deťom podľa ich špecifických potrieb. Projekt im už zabezpečil rôzne druhy špeciálnych rehabilitačných pobytov, terapie a cvičenia či špeciálne zdravotné pomôcky. Najčastejšie zabezpečovanými pomôckami sú pulzný oximeter, načúvacie aparáty, prenosná odsávačka, špeciálna autosedačka, senzorické pomôcky či vertikalizačný stojan. Okrem toho sa vďaka projektu Lidla podarilo pre detičky zabezpečiť aj hipoterapiu, fyzioterapie, muzikoterapiu, logopedické a surdopedické terapie, plávanie alebo metódu Bobath. Každá pomoc v rámci projektu je adresná, a to aj vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou Nadácia pre deti Slovenska, ktorá je partnerom projektu.

Foto: Lidl

„Sme radi, že od roku 2023 spolupracujeme s Lidlom na projekte Od začiatku v dobrých rukách. V takmer každodennej komunikácii s podporenými rodinami vidíme, že poskytnuté finančné prostriedky idú na správnu vec – pomáhajú im zlepšovať ťažký zdravotný stav ich detí, alebo ho aspoň stabilizovať. Výdavky spojené so zdravotnou starostlivosťou predstavujú pre tieto rodiny veľkú záťaž na ich rozpočet. Sme preto radi, že spolupracujeme s ďalšou firmou, ktorá cíti spoločenskú zodpovednosť a spoločne môžeme pomôcť konkrétnej skupine ľudí a ich deťom,“ približuje Diana Burgerová z Nadácie pre deti Slovenska.

Podporu programu Od začiatku v dobrých rukách oceňujú aj zapojené rodiny.

„Financie nám pomohli najmä tak, že sme mohli Števke zabezpečiť záložné načúvacie prístroje pre prípad, ak tie primárne zlyhajú. Kúpili sme jej prístroje s prirodzenejším zvukom, vďaka čomu pozná hlas svojej mamy a otca. Palivová karta nám pomohla cestovať za ich kvalitným nastavením pretože deti do 6 rokov môžu byť vyšetrené iba v 3 audiocentrách na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že Števka je prvorodená a u nás v rodine nemá nikto poruchu sluchu, surdopédka a psychologička nám pomohli túto situáciu zvládnuť. Radili nám ako k Štefánií pristupovať, ako s ňou pracovať, komunikovať, ako jej pomôcť s nástupom do škôlky, ako sa vysporiadať s otázkami príbuzných, susedov. Za toto všetko vďačíme programu Od začiatku v dobrých rukách,“ hovorí Števkina mama Henrieta z Podolínca (príbeh č. 290).

Foto: Lidl

„Ďakujeme za podporu nášho Dominika v programe Od začiatku v dobrých rukách. Aj vďaka vašej štedrej finančnej „injekcii“ sme mohli skúsiť intenzívnejšie rehabilitácie (napr. každý deň v týždni), ktoré na Dominika veľmi dobre pôsobili. Spoznal a obľúbil si terapeutov, vďaka čomu na terapiách takmer neplakal, čo nás rodičov veľmi teší. Nielen preto, že žiadny rodič nezvláda dobre plač svojho drobca, ale hlavne preto, že mozog v pokoji pracuje oveľa lepšie. Samozrejme sa to odzrkadlilo aj na výsledkoch. Dominik je vnímavejší, aktívnejší v pohybe. Hoci to chce ešte veľa práce, sme vďační za to, že sme vďaka Lidlu mali možnosť objaviť silu intenzívnych rehabilitácii. Ďakujeme, že sme mohli zažiť toto dobro,“ povedala Dominikova mama Mária z Košíc (príbeh č. 294).

„Pred rokom, keď sme žiadali o príspevok, naša dcérka nesedela, neplazila sa, neštvornožkovala a nechodila. Celý rok usilovne rehabilitovala. Vďaka príspevku mohla v máji tohto roku absolvovať intenzívny rehabilitačný pobyt v Piešťanoch. Dnes si vie sama sadnúť, má pomerne stabilný sed a „pivotuje v ňom”. Na rehabilitačných pobytoch máva aj doplnkové terapie, napr. logopédiu. Tie jej pomohli naučiť sa pekne piť cez slamku a z pohárika. To je z logopedického hľadiska pre Emmku obrovský posun vpred,“ hovorí Emmkina mama Lucia z Bratislavy (príbeh č. 288).

Do projektu sa môžu zapojiť rodiny s deťmi do dovŕšených 4 rokov, ktoré majú vážne zdravotné problémy alebo iné znevýhodnenie. Lidl venuje pozornosť všetkým zaslaným príbehom a každý týždeň vyberie jeden z nich, ktorý podporí adresnou pomocou v hodnote 2 500 eur. Všetky informácie o projekte, príbehy podporených detí a prihlasovací formulár nájdete na https://spolocenskazodpovednost.sk/od-zaciatku-v-dobrych-rukach.

