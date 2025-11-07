Prezident volá po väčšej podpore domácich rybárov, spotreba rýb je dlhodobo na nízkej úrovni

Slovensko by sa malo viac spoliehať na vlastné rybné hospodárstvo a domácu produkciu rýb. Apeloval na to prezident Peter Pellegrini počas slávnostného výlovu na Boheľovských rybníkoch, ktorý symbolicky otvára predvianočné obdobie.
Podľa hlavy štátu je slovenská spotreba sladkovodných rýb dlhodobo na veľmi nízkej úrovni. V priemere len okolo jedného kilogramu na obyvateľa ročne, pričom bez vianočných sviatkov by bola ešte nižšia.
Spotreba rýb
„Ak by sme nemali Vianoce, tak by spotreba ryby na jedného obyvateľa bola na Slovensku naozaj žalostná,“ uviedol prezident s tým, že práve tradičný vianočný kapor zostáva jedným z mála momentov v roku, keď sa ryba stáva prirodzenou súčasťou jedálneho lístka Slovákov. Cieľom podľa neho musí byť, aby sa konzumácia rýb stala bežnou súčasťou stravovania, nielen sviatočnou tradíciou.
Pellegrini počas podujatia poďakoval slovenským rybárom za ich prácu a vyzdvihol ich prínos k potravinovej sebestačnosti krajiny. Zároveň zdôraznil, že slovenské ryby sú nielen kvalitné, ale aj bezpečné a čerstvé, keďže pochádzajú z domácich chovov.
Slovenské sladkovodné ryby
Prezident vyzval spotrebiteľov, aby sa pri kúpe rýb orientovali podľa pôvodu a uprednostnili slovenské sladkovodné ryby pred dovozom zo zahraničia, ktorého kvalita a čerstvosť sú často otázne.
Hlava štátu zároveň upozornila, že zvýšená spotreba rýb má aj významný zdravotný prínos. Ryby obsahujú dôležité živiny a mastné kyseliny, ktoré podporujú zdravé stravovanie a prevenciu civilizačných ochorení. Prezident preto navrhol, aby sa slovenské ryby systematicky zaradili do jedálnych lístkov školských jedální. „To je jeden z prvých krokov, pretože ak naučíme mladú generáciu jesť slovenskú sladkovodnú rybu, tak si to zachovajú potom aj vo vyššom veku,“ vysvetlil Pellegrini.