Poľnohospodári začali jarné práce v suchu, spustili monitoring škôd na jednotlivých plodinách

Poľnohospodári na Slovensku začali jarné práce v podmienkach výrazne presušenej pôdy po miernej zime s minimálnymi zrážkami. Ako uviedla Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), chýbajúce zrážky sú viditeľné aj na vzhľade ozimín, preto z tohto dôvodu spustila monitoring jarných prác a škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených suchom.

Nedostatok zrážok pociťuje celé Slovensko

Predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) Trenčín Martin Švajda uviedol, že sucho spôsobuje problémy pri raste a výžive ozimín a trvalých trávnych porastov. Nedostatok zrážok potvrdzujú pestovatelia naprieč celým Slovenskom.

„Aj nás trápi enormné sucho, ktoré spôsobuje problémy pestovateľom pri správnom raste a výžive či už na jeseň založených ozimín-obilnín, repky ozimnej alebo trvalých trávnych porastov. Máme tu teda úplne opačný extrém počasia ako vlani,“ povedal Švajda. Na východe Slovenska, v oblasti Trebišova, chýbajú zrážky a poľnohospodári nemajú prístup k závlahovým sústavám, uviedol predseda RPPK Trebišov Tomáš Volkai. „Kým v októbri napršalo v oblasti Trebišova 33 mm zrážok, v januári len 3 mm,“ dodal Volkai.

Niektorí poľnohospodári už začali so zavlažovaním

Na Slovensku je približne 55-tisíc hektárov ornej pôdy, ktorá sa môže zavlažovať, no reálne sa podľa SPPK zavlažuje len do 20-tisíc hektárov. Závlahy sú najmä na juhu a juhozápade krajiny. Jozef Šumichrast predseda RPPK Bratislava informoval, že niektorí poľnohospodári už začali so zavlažovaním, no riskujú zamrznutie sústav pri prípadných mrazoch. „Budúcej úrode však treba dodať vodu práve v tomto čase, poľnohospodári tak nemajú inú možnosť, ak chcú rastlinám v suchej pôde pomôcť,“ uviedol Šumichrast.

Jarné práce sa rozbiehajú aj v závislosti od nadmorskej výšky, pričom na juhu Slovenska sa už seje a sadí, zatiaľ čo v Trenčíne sa len pozvoľna začína nábeh jarných prác. SPPK na záver dodala, že bude celoročne monitorovať a mapovať škody spôsobené suchom, ktoré ešte môže znásobiť intenzívny dážď, mráz, ľadovec, či premnožené hraboše a poľovná zver.