Ozdravný proces s korupciou bol náročný, ale Slovensko už podľa Hegera nedopláca 25 percent za penále Európskej komisii

Na Slovensko sa vrátila trvalá akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), zrušili sa penále, ktoré musela krajina platiť za stratu dôvery voči Európskej komisii v Bruseli a v neposlednom rade, dnes už Slovensko nedopláca 25 percentami na tieto dotácie a tým šetrí peniaze zo štátneho rozpočtu pre farmárov.

Informovali o tom na tlačovej besede dočasne poverený premiér Eduard Heger, dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan a generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Hrozilo odobratie akreditácie

Ozdravný proces s korupciou bol náročný, nakoľko Slovensko stratilo podporu zo strany Európskej komisie. Hrozilo, že akreditácia bude zo Slovenska odobraná, uviedol premiér Eduard Heger. Dodal, že PPA bola známa ako čierna diera.

Kauza Dobytkár bola ukážka korupčných praktik na čele s Kvietikom, Bödörom či Kožuchom. Jozef Kiss upresnil, že od júla 2021 musela PPA splniť akreditačné kritéria, ktoré boli základom na udelenie trvalej akreditácie. Audítorská spoločnosť skonštatovala, že finančný rok 2022 bol bez výhrad a bol hodnotený najvyššou známkou v histórii PPA.

To boli predpoklady na to, aby Brusel zastavil 25 percentné krátenie všetkých platieb do agrorezortu. „Vo vyhlásených výzvach je k dnešnému dňu viac ako 700 miliónov eur,“ zdôraznil Jozef Kiss.

Vlčan verí, že sa proces nezopakuje

Generálny riaditeľ uviedol, že opätovne spustili štandardný proces fungovania PPA. Vo výzve v oblasti potravinárstva mali viac ako 600 záujemcov a výzva bola vo februári vyhodnotená. Ďalšia výzva na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov bude vyhodnotená do konca marca. Alokácia bola navýšená na 217 miliónov.

Vo výzve na podporu na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami je alokovaných 50 miliónov eur a predkladanie žiadostí je do 31. mája.

„Verím, že aktuálne nastavenie PPA a ministerstva, ktoré už neumožňuje machinácie a podvody s dotáciami, sa v rezorte zachová aj po mojom odchode z funkcie. Veľkú nádej vkladám do samotných poľnohospodárov, ktorí sami odmietajú návrat do minulosti, keď PPA fungovala iba pre spriaznených ľudí,“ uzavrel minister Vlčan.