Ochranári vyzývajú envirorezort na stiahnutie návrhu vyhlášky povoľujúcej lov vlkov, podali hromadnú pripomienku

Ochranárom z organizácie Aevis a iniciatívy My sme les sa podarilo získať dostatočný počet podpisov pod hromadnú pripomienku, ktorou vyzývajú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR na stiahnutie návrhu vyhlášky povoľujúcej lov vlkov. Vďaka tomu bude pripomienka oficiálne zaradená do legislatívneho procesu, pričom ministerstvo sa ňou bude musieť zaoberať.

„Ministerský návrh, ktorý povoľuje lov vlkov, je pre nás absolútne neprijateľný. Jeho schválenie by predstavovalo vážnu hrozbu pre ochranu vlka na Slovensku. Výrazne by znížilo jeho spoločenskú hodnotu, čo by mohlo prispieť k nárastu pytliactva. Tento krok je nielen neakceptovateľný, ale aj v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenska v oblasti ochrany prírody. Vlk je nenahraditeľnou súčasťou našej prírody a kľúčovým faktorom pri udržiavaní ekologickej rovnováhy,“ uviedol riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník.

Ochranári upozorňujú, že návrh vyhlášky je nesystémový a mohol by mať ďalekosiahle negatívne dôsledky nielen na populáciu vlkov, ale aj na dôveru verejnosti v ochranu prírody. Organizácia preto budú pozorne sledovať vývoj legislatívneho procesu.

Členské štáty Európskej únie (EÚ) odhlasovali 25. septembra tohto roku zníženie ochrany vlka dravého. Rada EÚ tak podporila návrh Európskej komisie na oslabenie ochrany vlkov v Európe. Navrhuje otvorenie medzinárodného Bernského dohovoru a preradenie vlka z kategórie „prísne chránený“ do „chránený“.

Ak toto zníženie ochrany vlka potvrdí stály výbor Bernského dohovoru, vznikne nová európska smernica o druhoch a biotopoch. Tá rieši ochranu prírody vo všetkých členských štátoch EÚ. Oslabenie ochrany vlkov má uľahčiť odstrel tých, ktorí sú považovaní za hrozbu pre hospodárske zvieratá.