Naše odpadkové koše sú po chrípkovej sezóne ako malá lekáreň. Ako správne triediť obaly od liekov?

Začiatok roka 2025 bol na Slovensku mimoriadne náročný, keďže počet prípadov chrípky a akútnych respiračných ochorení prudko vzrástol. Mnohé školy a škôlky boli dočasne zatvorené, no aktuálne sa situácia stabilizuje a počty chorých klesajú.

Chrípka alebo prechladnutie postihne v priebehu roka väčšinu z nás, pričom dospelí prekonajú prechladnutie v priemere 2 až 5-krát ročne, deti dokonca 6 až 10-krát. S nárastom ochorení sa zvyšuje aj spotreba liekov a výživových doplnkov, čo vedie k zvýšenej produkcii odpadu z obalov.

Správne triedenie je dôležité

Organizácia OZV ENVI – PAK zabezpečujúca triedenie obalov, upozornila, že ochorenia zároveň znamenajú zvýšenú spotrebu rôznych liekov, výživových doplnkov a prípravkov na zmiernenie príznakov. Podľa nej je preto nutné dbať na dôležitosť správneho triedenia aj týchto obalov, aby sa minimalizoval negatívny dopad na životné prostredie.

„Papierové krabičky a príbalové letáky patria do papiera, plastové fľaštičky od sirupov do plastov a sklenené obaly do skla. Tieto základné obaly vie už dnes triediť, hádam, každý. Potrápiť nás však vedia blistre, ktoré sa skladajú z plastu a hliníkovej fólie. Tieto materiály sa nedajú od seba oddeliť a samostatne vytriediť, a preto ich väčšina ľudí nesprávne vyhadzuje do kontajnera na zmesový odpad. Pozor, blistre treba triediť podľa najviac zastúpeného materiálu v obale, a preto patria väčšinou do nádoby na plasty,“ vysvetlila Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK.

Dodala, že v obaloch by pred vyhodením nemali ostávať zvyšky tabletiek alebo sirupov. Taktiež odporúča plastové a papierové obaly pred vyhodením stlačiť alebo zošliapnuť, aby sa šetrilo miesto v kontajneroch.

Environmentálne riziko

Podľa Ketter si mnohí ľudia tiež neuvedomujú, že nespotrebované alebo expirované lieky môžu pri nesprávnej likvidácii predstavovať environmentálne riziko. Pri častých ochoreniach sa v domácnostiach nahromadia aj lieky, ktoré sa nespotrebujú a vyprší im expiračná doba.

„Takéto lieky nikdy nevyhadzujte do bežného odpadu ani nesplachujte do záchoda! Nespotrebované alebo expirované lieky odovzdajte vo vnútornom obale v najbližšej lekárni, kde sa zabezpečí ich bezpečná likvidácia,“ zdôraznila Katarína Ketter. Naopak, výživové doplnky a vitamíny do lekární nepatria a môžu byť likvidované.

Riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK konštatovala, že po chrípkovej sezóne sa síce vraciame do bežnej rutiny, no naše odpadkové koše často pripomínajú malú lekáreň. „Správne triedenie obalov a bezpečná likvidácia odpadu, ktorý vznikne po chrípkovej sezóne, sú drobné kroky, ktoré majú veľký význam. A to nielen pre životné prostredie, ale aj pre naše zdravie,“ uzavrela Kretter.