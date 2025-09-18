Lesy SR predali byt za 2 600 eur synovi svojho zamestnanca, tvrdí Hlina - VIDEO

Podľa Hlinu je kúpa nevýhodná pre štátny podnik, a teda aj pre štát.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
NR SR: Rokovanie 16. schôdze
Poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Štátny podnik Lesy SR predal byt, ktorý vlastnil v centre Stupavy za 2 600 eur. Ako vo štvrtok na tlačovej besede povedal opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS), kupujúcim je 23-ročný syn zamestnanca, ktorý pracuje na odbore obstarávania generálneho riaditeľstva štátnych lesov v Banskej Bystrici.

Je to podľa mňa trestuhodné,“ povedal Hlina s tým, že kúpa je nevýhodná pre štátny podnik, a teda aj pre štát. „Kto tu môže bývať za 2 600 eur?“ spýtal sa poslanec.

Zároveň doplnil, že keby sa kupujúci rozhodol byt v najbližších 10 rokoch predať, podľa kúpnej zmluvy zaplatí pokutu 500 eur. „Toto je karpatská sociálna demokracia,“ dodal Hlina.

