Kaufland a Lidl sú v udržateľnosti o krok vpred: Šetria všetky zdroje, nielen plasty

Celosvetový nedostatok zdrojov a zhoršujúca sa klimatická kríza si totiž vyžadujú rozhodné kroky. Kaufland a Lidl dodržiavajú zásady obehového hospodárstva už roky, s novou holistickou stratégiou cirkulárnej ekonomiky REset Resources idú slovenským firmám príkladom.
Oba reťazce sa v podpore obehového hospodárstva angažujú dlhodobo, čo prináša aj viditeľné výsledky. Spotrebu plastov v obaloch vlastných značiek sa im podarilo znížiť až o 44 percent oproti roku 2018, čo presiahlo pôvodný tridsaťpercentný cieľ. Spoločne sa zaviazali do ďalších piatich rokov maximalizovať ich recyklovateľnosť, a to napriek skutočnosti, že už dnes sú recyklovateľné z viac ako 60-tich percent, čo prevyšuje zákonom stanovené požiadavky.
Kaufland a Lidl však idú v ochrane zdrojov ešte ďalej a pôvodnú stratégiu „Menej plastu, uzavretý cyklus“ rozširujú na ochranu všetkých zdrojov. Ich cieľom je nielen šetriť plasty, ale aj potraviny, energie či rôzne materiály ako sú kov, drevo, papier alebo sklo. Priekopníci v oblasti obehového hospodárstva tak opäť posúvajú ochranu prírodných zdrojov o poriadny krok vpred.
„S novou stratégiou obehového hospodárstva REset Resources, ktorú presadzujeme spoločne s ostatnými spoločnosťami skupiny Schwarz, hľadíme do budúcnosti už dnes, preto sa okrem opätovného používania plastov zameriavame aj na komplexné uzatváranie všetkých materiálových cyklov,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva: „V obaloch našich vlastných značiek plánujeme do roku 2030 využívať až 60 percent recyklátu, maximalizovať recyklovateľnosť obalov a zároveň znížiť množstvo primárneho materiálu v jednorazových obaloch našich vlastných značiek o minimálne 15 percent.“ Do roku 2027 Kaufland plánuje chystať a kompletizovať svoj tovar na takmer stopercentne opakovane použiteľných paletách.
K naplneniu stratégie cirkulárnej ekonomiky REset Resources úspešne smeruje aj spoločnosť Lidl. „Zaviazali sme sa, že vo všetkých relevantných oblastiach, v ktorých sa spotrebúvajú zdroje, dosiahneme čo najdlhšiu životnosť použitých zdrojov alebo umožníme ich vysokokvalitnú recykláciu. Veríme, že práve takýto prístup predstavuje kľúčový príspevok k budúcnosti odolnej a udržateľnej ekonomiky,“ vysvetľuje Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs spoločnosti LIDL Slovenská republika s.r.o.
Skupina Schwarz, ktorej sú Kaufland a Lidl súčasťou, patrí medzi najväčšie obchodné spoločnosti a k ochrane životného prostredia pristupuje s veľkou vážnosťou. Jej stratégia REset Resources kladie dôraz na zachovávanie zdrojov, predchádzanie vzniku odpadu a udržiavanie materiálov čo najdlhšie v obehu. Tvorí ju päť hlavných princípov:
- REdesign – Na recykláciu myslíme už vo fáze návrhu obalov našich vlastných značiek
- REduce – Znižujeme používanie zdrojov, vyhýbame sa zbytočnej spotrebe materiálov a zabraňujeme plytvaniu potravinami
- REuse – Veríme, že jednorazové používanie patrí minulosti a hľadáme riešenia, ktoré sa dajú využívať opakovane
- REcollect – Koľko materiálu uvedieme do obehu prostredníctvom našich letákov a obalov s vlastnou značkou, toľko sa snažíme zozbierať a recyklovať
- REcycle – Obnovujeme materiály do použiteľného stavu a podporujeme vysokokvalitnú recykláciu
