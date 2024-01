Hydinári zmenou legislatívy o predčasnom dôchodku prišli až o 15 percent zamestnancov, výpadok však nevedia nahradiť

Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) informovala, že zmenou legislatívy o predčasnom dôchodku a valorizáciou dôchodkov prišli v sektore chovateľov a spracovateľov hydiny v závere roku 2023 o zamestnancov v rozmedzí 10 až 15 %. Tento veľký výpadok pracovnej sily nevedia nahradiť.

ÚHS poukázala, že problém s nedostatkom pracovných síl sa môže aj naďalej prehlbovať. Ako kritické body vníma dlhodobý nezáujem o prácu v poľnohospodárstve, nedostatok absolventov stredných škôl v požadovanom odbore, vysoký priemerný vek pracovníkov v živočíšnej výrobe, vysoký podiel starobných dôchodcov na počte zamestnancov a veľmi nízky podiel zahraničných pracovníkov na úrovni do 2,7 % na celkovom počte zamestnancov.

Ako infomoval Daniel Molnár, člen predstavenstva ÚHS, hydinári navrhli opatrenia ako riešiť vzniknutú situáciu s výpadkom pracovnej sily. Medzi návrhy zaradili zmenu legislatívy o súbehu práce a predčasného dôchodku, vrátenie odchodu do predčasného dôchodku na pôvodnú úroveň, zmenu systému vzdelávania, predĺženie zníženia odvodov do konca roka 2024 a zmenu limitov na možnosť uplatnenia odvodov zamestnávateľom za zamestnancov so zapojením všetkých subjektov živočíšnej výroby a potravinárskych podnikov.

„Ako najdôležitejšia je určite zmena legislatívy už v priebehu roka 2024 o súbehu práce a predčasného dôchodku, nakoľko odídenci do predčasných dôchodkov nemôžu ďalej pracovať. Ak by ľudia v predčasnom dôchodku mali naďalej možnosť pracovať, tú prácu by prijali. Súčasnou legislatívou jej to však nedovolíme,“ doplnil na záver Ladislav Birčák, podpredseda ÚHS.