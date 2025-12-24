Bobry na východnom Slovensku dostali vianočný darček. Súd uznal, že nesmú byť usmrtené - VIDEO

Ide o dobrú správu pre 36 bobrov žijúcich na riekach Trnávka, Latorica a Bodrog.
Bobry na východnom Slovensku dostali vianočný darček. Súd uznal, že zatiaľ nesmú byť usmrtené. Informovala o tom iniciatíva My sme les, ktorá spolu s ochranárskou organizáciou Aevis a občianskym združením Via Iuris na základe žaloby odložili vykonateľnosť ministerskej výnimky na usmrcovanie bobrov, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu.

Ide tak o dobrú správu pre 36 bobrov žijúcich na riekach Trnávka, Latorica a Bodrog. Správny súd uznal, že usmrtením 36 jedincov bobra vodného hrozí závažná a nezvratná ujma na životnom prostredí. Vydal preto uznesenie, ktoré nateraz zabráni usmrteniu bobrov,“ potvrdil Marián Hletko z iniciatívy My sme les.

Advokátka Eva Kováčechová, ktorá spolupracuje s Via Iuris, doplnila, že súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia envirorezortu s tým, že smrť bobra vodného, ktorý je chráneným živočíchom, nemožno kompenzovať sumou vyjadrujúcou spoločenskú hodnotu zvierat.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) podpísal toto povolenie ešte v máji tohto roku na žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ochranári však toto rozhodnutie analyzovali a zistili, že porušuje európsku smernicu o biotopoch. V spolupráci s Via Iuris preto žiadali súd, aby rozhodnutie ministerstva zrušil pre jeho nezákonnosť. Organizácie tak nateraz dosiahli vydanie odkladného účinku. Bobry sú tak zachránené až do riadneho rozhodnutia súdu.

