Huliak kritizuje opatrenia proti slintačke a krívačke a hovorí o vlastizrade, žiada odvolanie šéfa veterinárov

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak v utorok verejne na tlačovom brífingu požiadal o odstúpenie z funkcie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Martina Chudého.

Ako dôvod uviedol Huliak zásadné pochybenia manažovania nákazy slintačky a krívačky (SLAK) ako aj podozrenie zo zneužitia právomocí.

Riešenie stálo na jedinom človeku

Podľa Huliaka celé riešenie nákazy stálo celý čas iba na jedinom človeku, pritom rozhodnutie o likvidácii chovov nám Európska únia nenariadila a to ani v prípade nákazy.

„Bola tu podmienka iba ošetrenia hraníc a to hlavne prevozu zvierat,“ povedal Huliak s tým, že cez čiaru bolo svojvoľné nariadenie likvidácie chovov nenakazených zvierat, pričom o tom mali potvrdenie. Vrcholom podľa Huliaka však bola likvidácia 800 kusov vysokoteľných kráv v Dolnom Štále.

Hovoril o základnom zlyhaní

Ako základné zlyhanie ústredného riaditeľa ŠVPS označil neuzavretie hraníc po ohlásenom výskyte SLAK v Maďarsku ešte 7. marca.

„Nedošlo k uzavretiu hraníc, ani dezinfekcií vozidiel, proste k ničomu. A mimoriadne núdzové opatrenia boli týmto človekom uvedené do platnosti 14. apríla, so spätnou platnosťou na 13. apríla, vrátane premiestňovania vnímavých zvierat, dovozu a vývozu zvierat, a ďalších zákazov. To všetko po viac ako mesiaci, ako nákaza prepukla v Maďarsku,“ povedal Huliak.

„Vládu podporujem. Avšak, aby jeden človek určoval akým spôsobom sa táto nákaza bude riešiť, bez toho, aby bral ohľad aj na iných odborníkov v tejto oblasti, je nemysliteľné. Vyzývam ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, aby okamžite prepustil tohto človeka z dôvodu, aby nenarobil ešte väčšie škody na slovenskom dobytku. Myslím si, že toto je akt vlastizrady na potravinovej bezpečnosti Slovenska,“ uzavrel Huliak.