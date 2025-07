ZSSK vypraví na Levočskú púť špeciálne vlaky, cestujúcim odporúča zakúpiť si cestovné lístky vopred

Národný dopravca zabezpečí na nasledujúci víkend špeciálne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves – Levoča. Pútnikom majú uľahčiť prístup k Mariánskej hore, kde sa uskutoční Levočská púť. Pôjde dokopy o 42 spojení podľa špeciálneho cestovného poriadku.

Prípoje na hlavné železničné spoje

V Spišskej Novej Vsi budú k dispozícii prípoje na hlavné železničné spoje na trase Košice – Žilina – Bratislava. Informovali o tom z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Levočská púť je jednou z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, v tomto roku pripadá na 5. a 6. júl.

„Každoročne spája desaťtisíce veriacich z celého Slovenska a je dôležitým symbolom duchovného aj kultúrneho dedičstva. Aj preto sme pripravili osobitné vlakové spoje, ktoré zabezpečia pohodlnú a ekologickú dopravu pre všetkých záujemcov. V sobotu 5. júla pôjde 13 párov vlakov, v nedeľu osem párov, všetky podľa špeciálneho cestovného poriadku, ktorý reflektuje potreby pútnikov,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová.

ZSSK odporúča kúpiť lístky dopredu

Železničná spoločnosť však cestujúcim odporúča, aby si cestovné lístky na tieto vlaky zabezpečili vopred, a to najvýhodnejšou online formou prostredníctvom mobilnej aplikácie, na internetovej stránke ZSSK alebo prostredníctvom SMS.

„V prípade potreby bude predajné miesto ZSSK otvorené aj v stanici Levoča v sobotu 5. júla v čase od 12:00 do 18:30 a v nedeľu 6. júla od 7:00 do 15:30. Lístky si bude možné zakúpiť v pokladniciach a aj priamo u vlakvedúceho s poplatkom za servis,“ avizovala spoločnosť. Kontrola cestovných dokladov bude pri nástupe do vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči.