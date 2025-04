ZSSK pripravuje spustenie úplne novej aplikácie, podľa Helexu bude prispôsobená nárokom cestujúcich

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravuje spustenie úplne novej aplikácie. „My plánujeme do budúcnosti aj spustenie úplne novej aplikácie, nového predajného systému, nového webového predaja, tak, aby sa prispôsobili evolučne tým väčším nárokom. A napriek tomu, že tá naša aplikácia je dobrá a kvalitná, tak určite má priestor na zlepšenie, akurát to možno bude vyžadovať si tú aplikáciu narysovať úplne nanovo,“ povedal pre agentúru SITA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Peter Helexa.

ZSSK ďalej v roku 2025 má pred sebou aj kolo kolektívneho vyjednávania. „My máme teda uzavretú kolektívnu zmluvu, ale momentálne sa rozprávame s kolegami z odborových centrál. Máme ich 14 v rámci našej organizácie, keďže sme veľký zamestnávateľ, 5 300 ľudí, tak sa pozeráme na to, akým spôsobom dokážeme alebo nedokážeme zafinancovať nejaký ďalší rast miezd,“ povedal Helexa.

Helexa vyzdvihol aj prípravu na letnú sezónu. „Opätovne ideme spúšťať linku do Splitu. To je také by som povedal niečo, čo je veľmi obľúbené u cestujúcich, robíme to spolupráci s rakúskymi železnicami prakticky už niekoľko desiatok rokov. Takže aj tento rok očakávame, že cestujúci o túto linku budú mať záujem,“ dodal Helexa.

